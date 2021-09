Antonio Echevarría acepta invitación para sumarse al gabinete presidencial

septiembre 14, 2021

Redacción/Al MomentoMX. Antonio Echevarría García anunció que aceptará la invitación que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para sumarse al gobierno federal una vez que concluya su periodo como gobernador de Nayarit, aunque aún no sabe en qué área colaborará.

“Con todo gusto nos vamos a incorporar a su gobierno, para aportar lo mucho o poco que sabemos, por el bien de Nayarit y por el bien de todo el país (…), todavía no sabemos (a qué área), él tomará la decisión”, dijo el mandatario estatal.

Esta mañana acompañados por el presidente de México, @lopezobrador_ , inauguramos el nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial, una obra histórica que beneficiará a miles de personas con algún tipo de discapacidad.



¡Muchas gracias por todo su apoyo presidente! pic.twitter.com/IGtZlGebua — Antonio Echevarría G (@AntonioEcheG) September 12, 2021

Este fin de semana durante la inauguración del Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Tepic, Nayarit, el presidente reveló que le ofreció a Echeverría incorporarse al gobierno federal.

“Ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando, nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar, con razón porque ese es el trabajo de un buen periodista, me empiezan a decir ¿y en dónde? Pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal”, expresó.

De acuerdo con lo señalado en la Constitución Política del Estado de Nayarit, el periodo de gobierno de Antonio Echevarría concluye el próximo 19 de septiembre, cuando tomará posesión como gobernador Miguel Ángel Navarro.

Antonio Echevarría es un contador egresado de la Universidad de Guadalajara que se ha involucrado desde muy temprana edad a los negocios.

Fue director general de Grupo Álica, un conglomerado diversificado con participaciones en el sector de bienes raíces, industria refresquera y concesiones de automóviles, a través del cual ha apoyado con becas y empleos a los nayaritas.