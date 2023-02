Anuncia AMLO que vetará Ley que incrementa sanciones por insultar al presidente de la República

febrero 15, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de que ayer avanzara en comisiones de San Lázaro la iniciativa presentada el año pasado por la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que contempla elevar por 5 la sanción a quién insiste al presidente dela República y a altos funcionarios, esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indicó que vetará esta si es aprobada en el Legislativo.

En un tono molesto y sin saber que era una legisladora de su propio partido político quien promovió la incoativa respondió de manera contundente.

«Yo no sé quién hizo eso, yo no lo necesito, no lo promoví, lo voy a vetar», respondió el tabasqueño.

Dicha iniciativa que ayer fue dictaminada de manera positiva en comisiones, propone reformar los artículos 10, 13, 15, 20, 32 y 33, para actualizar las multas establecidas en pesos para ser cuantificadas en veces UMA.

Esto implicaría elevar la sanción contemplada en la también llamada Ley de Imprenta que data de la época de Venustiano Carranza y contempla aumentar la pena de $100 pesos de multa a más de $4 mil a quien insulte en cualquier medio y vía al primer mandatario de la nación así como a altos funcionarios.