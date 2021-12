Anuncia Monreal comisión de senadores para investigar abusos de poder en Veracruz

diciembre 23, 2021

Redacción/El Demócrata. Tras la detención de José Manuel del Río Virgen, en Veracruz, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal anunció la integración de una Comisión Especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de derecho en la entidad.

Esta instancia estará presidida por Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano. Mientras que en calidad de secretarios actuarán Eduardo Ramírez, de Morena y Julen Rementeria, coordinador del PAN.

También, integrarán esta comisión Beatriz Paredes, del PRI; Raúl Bolaños, del Partido Verde; Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD y Sasil de León, coordinadora del Partido Encuentro Social.

En conferencia de prensa, Monreal, anunció que acudió como presidente de la Junta, a instancias políticas, es decir a la Secretaría de Gobernación para intentar abrir mediante el diálogo la posibilidad de la solución y solicitar la liberación de su colaborador y de otras personas acusadas injustamente.

“No evito comentarles que ayer en mi fusión de presidente de la Junta he conversado con el secretario de Gobernación, él es el responsable de la relación entre los Poderes de la Unión y los estados, a nadie debe extrañarle y por eso estoy ejerciendo el oficio político en el que creo, el dialogo y la posibilidad de acuerdos conforme a la ley que puedan liberar de inmediato a José Manuel del Rio, pero no sólo eso también se incorporaran otros asuntos en los que los compañeros se sienten agraviados y que implican violación a derechos humanos”, precisó.

Agregó que desde el Senado de la Republica los legisladores que integran la Junta de Coordinación Política rechazan el abuso de poder y el uso de las instituciones públicas con fines de persecución, vengan de donde vengan.

“En el estado de derecho y en una democracia, que todas las fuerzas políticas defendemos, no pude haber cabida o espacio a ningún tipo de prácticas, facciosas ni de uso autoritario del poder, aseguró”, precisó.

Ricardo Monreal manifestó su preocupación y rechazo sobre lo que a todas luces parece un uso faccioso de las instituciones del estado de Veracruz con fines de persecución política y la descomposición de la vida pública en el estado de Veracruz, así como el probable abuso de poder en el que está inmersa la entidad.

Por ello, en nombre de las y los senadores de la Jucopo, hizo un llamado respetuoso a que se recomponga el Estado de derecho y las instituciones de la entidad y evitar la politización de la justicia.

El zacatecano aseguró que, ante la poca claridad de la información ofrecida por las autoridades del estado, se solicitó al Poder Judicial del estado, que esclarezca a cabalidad los motivos de la detención y elementos de prueba con los que cuenta, para que se actúe en todo momento conforme a derecho y no se preste a la fabricación de delito y persecución política.

Insistió que no constan hechos, pruebas o declaraciones que vinculen a Del Río Virgen directa o indirectamente con el homicidio de René Tovar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones, Veracruz, por lo que su orden de captura es infundada e ilegal, que no cuenta con fundamentación y motivación.

Por su parte, el senador Dante Delgado reiteró que Del Río Virgen es un preso político más del gobernador Cuitláhuac García.

Añadió que José Manuel del Rio fue detenido de manera ilegal y acusó que el propio Senado fue vulnerado porque no se informó a esta institución que había una acusación en contra de José Manuel del Río para que fuera citado a comparecer.

“El gobierno de Veracruz ha estado usando de manera facciosa a la Fiscalía de Veracruz. Por ello no podemos permitir que se utilice esta institución para perseguir a quien piensa diferente”, puntualizó.