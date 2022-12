Anuncia Ricardo Monreal que Senado retoma reforma electoral en febrero

diciembre 16, 2022



Ricardo Monreal Ávila, informó que será hasta febrero de 2023, cuando se retomen los cambios a la minuta de la reforma electoral, que nuevamente envió la Cámara de Diputados al Senado.

El coordinador de las y los senadores de morena, destacó que tendrán que esperar a que inicie el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, debido a que en la Comisión Permanente, Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada que se requiere para solicitar un periodo extraordinario, “por tanto es que será hasta febrero para continuar y consolidar el trámite”.

En conferencia de prensa, explicó que aunque se trate de un solo artículo el que se modificó por la colegisladora, las cuatro leyes que contienen la legislación en materia electoral no están aprobadas, porque no ha concluido su proceso legislativo. por lo que no puede el Congreso, enviar el paquete legislativo para su publicación.

Mencionó que, aunque pudiera sacarse sólo ese artículo, “nosotros en el Senado no podríamos en periodo de receso, ni la Comisión Permanente allanarse y enviarse el Ejecutivo para su publicación”.

“Al no estar aprobado, las leyes no se pueden publicar y no pueden iniciar su vigencia y será hasta febrero cuando se retome el paquete de cuatro reformas” , manifestó.

Indicó que la única reforma que puede publicar el Ejecutivo federal, es la de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales se ubicaban en otro dictamen.

Ricardo Monreal dijo que las modificaciones hechas por los diputados fueron a la cláusula denominada “de la vida eterna de los partidos políticos”, porque busca que se compartan votos entre partidos para sobrevivir a través de convenios de coalición.

Recordó que en el trayecto de la madrugada, durante la discusión de la reforma electoral se introdujo esta cláusula y así se votó; sin embargo al otro día el Presidente de la República mostró su desacuerdo con la misma y la Cámara de Diputados la noche la eliminó.

“En el Senado nosotros entraremos a una segunda revisión. Esta prevista en el artículo 72 constitucional, entonces los diputados aprobaron todo lo que nosotros modificamos, salvo esa disposición”, precisó.

Para su análisis, agregó, hay dos caminos: “uno allanarnos a lo que hizo la Cámara de Diputados; el otro, confirmarlo y sostenerlo, pero creo que la mayoría va a inclinarse por allanarse y eliminarla del cuerpo normativo”.

Ricardo Monreal también hizo un balance del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, y señaló que hubo en total 32 sesiones ordinarias y seis sesiones solemnes.

Entre las cuales, indicó que se aprobaron dos reformas constitucionales, dos leyes de nueva creación, 71 reformas a ordenamientos vigentes, 17 decretos, 156 dictámenes con punto de acuerdo, 27 dictámenes negativos con puntos de acuerdo y 398 nombramientos.

Asimismo, por parte de la Junta de Coordinación Política se emitieron 26 acuerdos, y de la Mesa Directiva fueron 19.

Sobre las actividades legislativas, expuso que se aprobaron modificaciones y reformas a distintas leyes, como fueron las disposiciones de la Guardia Nacional; la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas; la Ley de Husos Horarios; la Ley General de Comunicación Social, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por otro lado, comentó que uno de los temas pendientes en la agenda es la Ley de Telecomunicaciones, en espera de aprobarse; asimismo, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, la cual no se ha podido sacar adelante, manifestó.

Añadió que se avalaron instrumentos internacionales como: el Convenio sobre el Trabajo Forzoso; la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales; y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Posteriormente, expreso su solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leiva por el atentado cobarde que ayer sufrió y exigió que, con rapidez se dé con los responsables del mismo.

“Hago un llamado a todo el gremio, primero para solidarizarme, no sólo en este caso, sino con todos”, expresó.

Aseguró que todos están expuestos, y el oficio y la profesión del periodismo no puede ponerse en riesgo, porque con ello se afecta una de las libertades más preciadas que es la libertad de expresión, de escribir, prensa y de manifestación.