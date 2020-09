Anuncia U2 relanzamiento de “All That You Can’t Leave Behind” por 20 aniversario

septiembre 11, 2020

Puebla/OroNoticias. Siendo recordada como una de las bandas más representativas en la escena del rock en los 90’s, U2 ha anunciado una edición de remasterización del álbum “All That You Can’t Leave Behind”, en conmemoración del 20 aniversario. Acompañando el anuncio llega el lanzamiento de una nueva versión acústica del tema “Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”.

Este sería el décimo álbum de la banda, el cual fue lanzado en octubre del 2000 bajo la producción de Daniel Lanois y Brian Eno. En el se incluirían algunos grandes éxitos de la agrupación como “Beautiful Day”, “Elevation” y “Walk On”, ganando un total de siete Grammys.

Este próximo 30 de octubre se llevará a cabo el lanzamiento de esta nueva edición (coincidiendo con la fecha original de lanzamiento), en la que los fans podrán adquirirlo en múltiples formatos, entre los que se encuentra una edición especial de lujo que contiene 51 tracks distintos. Cada una de las ediciones contará con un corte especial de “The Ground Beneath Her Feet”.

La edición “Super Deluxe” tendrá un libro de pasta dura de 32 páginas, el cual fue realizado por Anton Corbijn, colaborador y amigo de la agrupación, así como 39 tracks adicionales entre los que se incluyen versiones alternas de “Summer Rain”, “Always”, “Big Girls Are Best” y “Don’t Take Your Guns To Town”.