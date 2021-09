Anuncian revalidación del proyecto para pavimentar la vía Zaragoza

septiembre 11, 2021

Arquímedes González. Concretando bases firmes, Javier Hernández Candanedo, alcalde electo por el municipio de Misantla, se ha visto tocando puertas, esto a tan solo cuatro meses a que asuma el cargo para dirigir la administración local, ante su tenacidad al momento ha tenido buenas respuestas, anunciando que la cuarta transformación es ya un hecho para el municipio misantecos que tanto lo anhelaba.

Desde varias décadas, los comuneros de la zona que atraviesa la carretera estatal Misantla a Martínez de la Torre, justo en el tramo Piedra Grande a Sarabia, han anhelado que su trecho sea pavimentado, una lucha social que se ha estado prolongado, lo que esto ya encontrara eco, pues el proyecto ya fue revalidado por parte de las autoridades federales ante el centro de Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en la unidad general de Servicios Técnicos, informó Javier Hernández Candanedo alcalde electo por el municipio de Misantla.

“Nos dimos a la tarea de platicar con las autoridades, de platicar con distintos vecinos de la zona de Zaragoza, Sarabia, y hoy con buenas noticias les quiero informar que se encuentra ya la revalidación del proyecto ejecutivo como tal completo en concreto hidráulico; esto es una primera parte, si queremos solicitar o pedir al congreso, en hacienda, en la SCT a nivel federal, lo primero que nos van a decir, dónde está tu oficio de validación, ya tengo la copia como presidente electo, se hizo la gestión, se invirtió en el proyecto, tenemos el proyecto como tal validado y firmado por el director del centro de la SCT el ingeniero Ramos, y sobre todo ya se cuenta también, con el manifiesto de impacto ambiental, tenemos también el costo beneficio de la obra por demás está justificada, es una necesidad para los pobladores que viven en la parte baja del municipio, Sarabia, Zaragoza, Poxtitlan y toda esta zona, Moxillon, pero sobre todo sería esta oportunidad para los misantecos que tanto hemo pedido, y tanto hemos deseado”.

El alcalde electo, dejó en claro que lo pertinente es que la diputada federal en cargo, Mónica Herrera Villavicencio, que sea el apoyo desde el congreso de San Lázaro, agrego que Claudia Tello Espinosa, diputada por el distrito de Xalapa rural que ha estado al pendiente de las gestiones apoyándolo para que esta demanda social pueda tener más fuerza y se refleje a beneficio de las y los misantecos.

“La gente lo que hoy espera son los resultados, entonces yo he estado tocando puertas, estuve en la ciudad de México, pidiéndole a otros diputados federales, que nos apoyen con esta gestión, todas son prioritarias, con esto no quiere decir que las de la sierra no sean prioritarias, la de La Lima, la de Villa Nueva, la de Nájera, la de Diaz Mirón, todas son importantes estas carreteras, pero yo creo que en orden de prioridad y en un tema de justicia social llevamos como meta principal y como bandera, la carretera Misantla a Martínez vía Sarabia-Zaragoza”.

En base al documento de revalidación, se plantea un concreto hidráulico de 20.0, base hidráulica 25.0 y subrasante 30.0cm., MR 42 kg/cm2, para un TDPA 480 vehículos, sobre la parte inferior izquierda se aprecia la rúbrica del director general Martin Ramon Álvarez Fontán, quien es el director del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Veracruz.

“La obra cuesta más de 130 millones, que se tendría que llevar por etapas, Misantla maneja menos presupuesto para el tema de obra pública, estamos hablando del FISM como lo conoce la gente más de 60 millones, entonces sería el doble de lo que maneja Misantla para obra pública, al año”, dijo.