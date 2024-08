Anya Taylor-Joy vuelve a Netflix para protagonizar serie

agosto 22, 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el éxito de Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy vuelve a Netflix para protagonizar How to Kill Your Family (Cómo matar a tu Familia), serie basada en el libro homónimo escrito por Bella Mackie.

La serie de ocho episodios, anunciada en el Festival de Televisión de Edimburgo, sigue a Grace Bernard, una mujer con una familia complicada y un deseo de venganza.

La trama gira alrededor de Grace, hija de Simon Artemis, un multimillonario y un trepador social despiadado. Grace es el producto de una aventura que Simon dice no recordar, por lo que deja a Grace y a su madre a su suerte.

Después de la muerte de su madre y el rechazo de su familia, Grace transforma su ira en una sed de venganza, asesinando a Simon y toda su familia por medios creativamente morbosos. A medida que se acerca a su objetivo, Grace se da cuenta de que su misión la aleja de lo que realmente necesita.

La serie marca la primera colaboración entre Netflix y Sid Gentle Films Ltd, productora de Killing Eve. Emma Moran es la escritora principal y productora ejecutiva, mientras que Anya Taylor-Joy también es productora ejecutiva a través de su productora, Lady Killer Productions Inc.