Apapacha López Obrador a Sheinbaum en evaluación de JCF en Xochimilco

septiembre 24, 2021

Carlos Guzmán/El Demócrata. Esta tarde, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, encabezaron la evaluación de los programas del Bienestar, en específico del de “Jóvenes Construyendo el Futuro” en la capital del país.

Durante su discurso de bienvenida, Sheinbaum Pardo indicó que no es de que ella lo represente bien en la CDMX, sino que él como primer mandatario de la nación “nos representa a todos los mexicanos”.

Asimismo, la secretaría del Trabajo, Luisa Maria Alcalde, puntualizó que en todo el país se invierten cada año poco más de 67 mil 700 millones de pesos de los cuales 2 mil 253 millones de pesos se han destinado a los 15 mil beneficiarios que se tienen en este punto del país.

También se garantiza que mediante el Banco del Bienestar, se buscará que con al inauguración de las sucursales en la CDMX en las siguientes semana se tenga mayor comodidad en el cobro de los apoyos económicos.

Sobre los centros empleadores, se informó que el 96% de ellos son micro, pequeñas y medianas empresas, donde de los egresando, 44 por ciento ya ha conseguido en el primer año de operación del programa trabajo en la empresa donde sele colocó como aprendiz, el 40 por ciento haya iniciado su propia empresa y el restante se encuentre en la búsqueda de un empleo.

Ya en su discurso, el primer mandatario de la nación destacó los logros en la capital del país de la Jefa de Gobierno, como la recuperación del Parque Ecológico de Xochimilco así como de Universidades Públicas tras más de 20 años de que él estuvo al frente del entonces Distrito Federal con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y las preparatorias, la cual fue la siguiente creada después de la Universidad Autónoma Metropolitana en la década de los setentas del siglo pasado, la cual garantiza la educación media y superior a los jóvenes de la CDMX.

Recordó cómo el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, fue quien de forma vergonzosa introdujo el nombrar “Nini” a los jóvenes que se quedaba sin posibilidad estudiar en el nivel medio y superior y vivir frustrados tras no pasar un examen de admisión que era una mentira, debido a que la realidad era de que no había espacios para su educación y los gobiernos neoliberales sólo buscaron que el que gobierna dinero pudiera estudiar.

Subrayó que le complace que ya sean dos millones de jóvenes en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, tras el cual la inmensa mayoría se queda a a trabajar en las empresas en las que comenzó a laborar.

Subrayó que con este modelo de apoyar a los

jóvenes se está saliendo de la crisis económica sin modelos externos, agregó, al tiempo de recordar “el récord que por tercer año consecutivo se tendrá en la recepción de remesas, que en 2021 serán de 48 mil millones de dólares, lo cual nos esta ayudando a salir de la crisis”. Dijo.

Asimismo dijo que en empleos tras recuperar todos los 20 millones 500 mil trabajadores inscritos al IMSS, y solo en septiembre se han creado casi 500 mil más y anticipa que se terminará el año con récord de puestos de trabajo creados.

Con esto, subrayó, se muestra que este modelo económico es el más adecuado para la prosperidad del país y el ayudar a los jóvenes se garantiza la paz para no aumentar las filas de la delincuencia, enfatizando que mantendrá su política de “abrazos, no balazos, pero atendiendo las causas auditándoles a los jóvenes a la delincuencia dejándolos sin ejército de reserva, no se logra de la noche a la mañana”.

Por ello, Jóvenes Construyendo el Futuro es fundamental, como ejemplo de los resultado de este puso a Badiraguato, Sinaloa, o a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde los jóvenes ha dejado ya la filas de la delincuencia para inscribirse en los programas como este y el de Sembrando Vida.

Finalmente recordó a Avelina Méndez, un oriundo de Xochimilco que lo acompañó en su lucha por más de 30 años y que falleció el año pasado.