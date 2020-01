Aplauden plan de movilidad y parquímetros en la ciudad

Regina Montes/Xalapa.- El presidente de Coparmex Xalapa, Luis Sánchez Ávila, vio con buenos ojos el plan de movilidad que está anunciando el gobierno municipal con medidas como los parquímetros virtuales pues aseveró que no se puede permitir que la vía pública sea un estacionamiento.

Consideró que a diferencia de otros, este ha sido bien trabajado pues tiene soportes científicos y tecnológicos con personas con experiencia en el tema.

«Y sobre todo hemos tenido una extraordinaria comunicación con todos los sectores de la población, tanto sociedad civil, empresariales, gobierno del estado, municipal y de veras que yo felicité en su momento cuando tuvimos el consejo que se veía claramente un profesionalismo al momento de hacer este plan», añadió.

Refirió que aunque todo cambio causa molestias pues no todos estarán de acuerdo, el beneficio tendrá que ser general.

«A veces perjudican a uno que otro que no puede estacionarse enfrente de su casa pero y los 100 que no van a poder pasar, yo creo que es el bien común lo que se debe privilegiar», abundó.

Se dijo de acuerdo con los parquímetros al criticar que las calles sean un estacionamiento permanente además de que esa medida se ha replicado en otras ciudades.

«Es un tema de que muchas ciudades lo han establecido, no es una situación recaudatoria, sí tiene que ser autosuficiente que no genere un gasto sino que simplemente es un control para que la gente no deje estacionado su vehículos todo el día en calles céntricas y esto complique la movilidad de una ciudad»,

Y es que consideró que esa situación deriva en muchos problemas de salud mental, respiratoria y hasta estrés por lo que la población se debe sumar.