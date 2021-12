Aplauden retiro de demanda contra los Consejeros del INE

diciembre 29, 2021

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. El que la Fiscalía General de la República (FGR) haya abierto ya investigaciones contra los consejeros del INE no es coacción a los mismos.

Así lo indicó este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que hasta el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aceptó retirar la demanda.

Eso es más, dijo, asunto de políticos como Santiago Creel, de quien mostró sus mensajes de ayer en redes sociales, condenó el hecho, pero él cuando era Secretario de Gobernación cuando este no se dio cuenta de que Vicente Fox llamó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, para darle instrucciones para que lo desaforaran.

“Qué bueno que Sergio Gutiérrez Luna presentó la denuncia ante esta injusticia, pero más que dijera que se retractaba, porque no hay que perseguir a nadie, cero represión, cero censura y no darle motivo a estos conservadores que andan buscando por todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad cuando no lo son”.

Le recordó a los más jóvenes que el INE dependía de Gobernación, nosotros sufrimos de eso en 1988 y hasta en 1996 cuando buscaba como opositor poner mensajes en la televisión y desde el IFE se les decía que no.