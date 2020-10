Aplaudimos que el Papa apruebe uniones del mismo sexo, pero falta el estado: Comunidad LGBT+

octubre 21, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- La defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, Jazz Bustamante, aplaudió el reconocimiento que hizo el papa Francisco a las uniones civiles de las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el documental “Francesco” presenta hoy en el Festival Internacional de Cine de Roma.

Dijo que se trata de un mensaje simbólica que abona a la lucha contra la discriminación de los miembros de la comunidad Gay y permite fomenta el respeto hacia ellos. No obstante, puntualizó que no importa cuantos líderes políticos estén a favor de la unión si el estado no lo reconoce jurídicamente y recordó que ese sigue siendo un tema pendiente en casi todo México, incluido el estado de Veracruz.

“Manda un mensaje muy positivo, pero si el Dalai Lama se pronuncia a favor de las uniones civiles o cualquier líder religioso, haya que recordar que estamos buscando el reconocimiento jurídico, este a favor o en contra cualquier líder religioso, pero en lo simbólico es importante porque demuestra congruencia con la idea humanista de la Iglesia católica”, dijo.

Sostuvo que este mensaje del papa Francisco muestra que la iglesia católica está siendo más abierta, progresista y humanista.