Aplicación de vacunas a adultos mayores no debe politizarse

febrero 16, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa.- La aplicación de biológicos de Astra Zeneca que se inició ayer no debe ser objeto de promoción política de nadie, advirtió el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor.

El funcionario estatal manifestó que se aplicarán 63 mil 300 dosis de vacuna AstraZeneca en los 66 puntos de vacunación distribuidos en 22 municipios veracruzanos, trabajo que se inició el lunes por la mañana.

Insistió que el biológico que se está aplicando es parte del Plan Nacional de Vacunación gratuita y universal, por lo que advirtió que no debe ser objeto de promoción política.

Serán los servidores de la Nación los encargados de orientar a a población para acudir al módulo de vacunación que les corresponda, para registrarse, revisión médica y posteriormente, personal médico los valuará de estar en condiciones de ser vacunados.

“Esta vacuna AstraZeneca es de dos dosis, dos aplicaciones, por lo que se les entregará un comprobante con la fecha para la próxima aplicación, es una logística planeada, cuyo objetivo es proteger su salud mediante un proceso fácil”.

Finalmente, Ramos Alor solicitó a la población que se vacunará no hacer filas con horas de anticipación, pues todos recibirán su vacuna, así como no acudir en ayunas y no suspender sus medicamentos.