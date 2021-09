Aplicar ley de revocación de mandato a AMLO sería ilegal: Diputada

septiembre 5, 2021

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lizbeth Pérez Valdéz consideró que la recientemente aprobada revocación de mandato no puede ni debe ser aplicada al actual presidente de la República pues se estaría violentando la ley.

En ese sentido, explicó que en el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue electo, la ley no contemplaba esta situación, por lo que debe de cumplir los seis años para los que fue votado por la ciudadanía, no menos y no más, por lo que está revocación sólo sería aplicable para el próximo periodo presidencial.



«La revocación de mandato no se puede aplicar a este presidente porque cuando el fue electo había una ley y el se inscribió en una convocatoria a la candidatura a la presidencia era por seis años, esta ley sería válida en la próxima elección presidencial porque la ley no es retroactiva y menos en perjuicio, entonces si se hace se estaría prefigurando no una revocación sino una ratificación que no está contemplada en la ley y se violenta el artículo 35 constitucional y el ejercicio de la democracia misma», indicó.

Asimismo, la legisladora afirmó que la insistencia del actual presidente porque se aplique una consulta pública en este tema es buscar una ratificación con fines políticos, por lo cual reiteró que desde su perspectiva dicha consulta sería ilegal.

Finalmente, criticó el que los diputados de Morena estén intentando «sorprender» a la oposición con sesiones atropelladas en las que se aprueben temas sin haber sido suficientemente analizados.