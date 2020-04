Apoyos del gobierno a empresarios por Covid-19 son insuficientes

abril 1, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- El consejero de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en Veracruz, Jesús Muñoz de Cote Sampieri, lamentó que las autoridades aún no hayan entendido las repercusiones que tendrá el cierre de negocios y empresas y lo difícil que será la recuperación sin ayuda, esto al considerar que son insuficientes los apoyos anunciados por los gobierno estatal y federal ante la contingencia que se vive.

Sostuvo que además de la prórroga de obligaciones fiscales, las empresas requieren de otros incentivos en el pago de insumos como energía eléctrica, que es uno de los gastos más fuertes para los negocios y hasta el momento no se han anunciado.

“En ese sentido hace falta más apoyos, hay que tomar conciencia de que es el empresario el que contrata personas y paga sueldos y continuar pagando y no tener ingreso complica mucho a las empresa y por eso se han hecho estas peticiones de prórroga de pago de impuestos y de esa forma tener un colchón para poder hacer el pago de los trabajadores pero no se ha tenido eco ni respuestas positivas y los apoyos aunque si son para microempresarios también hay mucho empresario pequeño y mediano y no se está teniendo ese eco”, dijo.

Advirtió que si esta medida de cierre de negocios y empresas se prolonga más allá del 30 de abril, el panorama cambiará a uno más complicado en el que muchas empresas tendrán que declarar un cierre definitivo.

“Yo creo que un mes es lo que tiene hasta el 30 de abril, nosotros esperamos que para esa fecha el panorama cambie, pero si se llega a alargar más de un mes sería muy complicado para muchos empresarios seguir pagando a los trabajadores y podrían venir los cierres de la empresas”, concluyó.