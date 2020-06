App permite decir “Siri, me está parando la policía” y grabar un video automáticamente

junio 23, 2020

infobae. La publicación original en Reddit tiene más de un año, pero luego del asesinato de George Floyd mientras estaba siendo detenido por la policía de Minneapolis comenzó a recobrar vida, hasta que se volvió viral. Tanto que su creador, Robert Petersen, el 16 de junio decidió poner como tuit fijo al tope de su cuenta la versión más actualizada.

A medida que las protestas contra el racismo se multiplicaban en los Estados Unidos, se sumaron nuevas evidencias de que los videos de la vida cotidiana pueden impactar en la opinión pública. La aplicación, de descarga gratuita desde su creación a fines de 2018, funciona sobre los Atajos que Apple agregó desde iOS 12 a sus iPhones.

Opera en inglés y basta con decirle “Siri, I’m getting pulled over” (“Siri, me está parando la policía”) para que comiencen a sucederse una serie de acciones: “Pone en pausa cualquier música que puedas estar escuchando, reduce el brillo y el volumen, activa ‘No molestar’ y envía un mensaje al contacto de tu preferencia para hacerle saber que te está deteniendo la policía y cuál es tu ubicación en el momento”, describió el autor en su cuenta de Reddit, RobertAPetersen, donde subió el programa. “Entonces abre la cámara frontal y comienza a grabar un video”.

La app también permite enviar una copia del video al contacto de emergencia y subirlo a la cuenta en iCloud del usuario, pero para eso es necesario confirmar algunos mensajes, explicó The Verge.

Aquellos que no tengan Atajos lo pueden descargar de la tienda de Apple, pero la aplicación en sí se busca mediante Safari (no acepta otros navegadores), por lo cual primero hay que confirmar en Configuración que Atajos permita la descarga de apps sin verificación. También hay que darle acceso a la localización, para que pueda enviarla.

Una vez que se abre el enlace a la app en el iPhone (por el momento no se puede hacer desde una computadora), hay que elegir en Atajos el botón “Agregar Atajo no fiable”, ubicado al final, para agregarlo a la Galería, explicó CNet. A continuación hay que elegir los contactos que se desea que reciban la ubicación apenas se active la app y si se les enviará luego el video o no.