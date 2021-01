Apple está desarrollando un iPhone plegable

enero 19, 2021

infobae. La compañía con sede en Cupertino, California, ha desarrollado prototipos de pantallas plegables para pruebas internas, pero no ha consolidado sus planes de lanzar un iPhone plegable todavía.

El trabajo de desarrollo no se ha expandido más allá de una pantalla, lo que significa que Apple aún no tiene prototipos de teléfonos completos en sus laboratorios, según una persona familiarizada con el proyecto, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada.

De igual forma que el Galaxy Fold de Samsung, el Motorola Razr y otras ofertas de compañías chinas como Huawei, el iPhone plegable permitiría a Apple fabricar un dispositivo con una pantalla más grande en una versión más cómoda de transportar.

Apple ha discutido internamente una serie de tamaños de pantalla plegables, incluida una que se despliega a un tamaño similar a la pantalla de 6,7 pulgadas en el iPhone 12 Pro Max. Los teléfonos plegables actuales tienen pantallas desplegables de 6 y 8 pulgadas.

Esto sería una desviación radical para Apple. La compañía es pionera en el uso de teléfonos inteligentes con pantalla completa y podría decirse que el iPhone es el producto de tecnología de consumo más exitoso de la historia, lo que convierte a Apple en la compañía más valiosa del mundo.

Sin embargo, es probable que un iPhone plegable esté a años de distancia o, en última instancia, no logre ser introducido. La compañía se centra actualmente en lanzar sus iPhones y iPads insignia de próxima generación a finales de este año.

Apple no está planeando cambios importantes para la línea de iPhone de este año debido a las mejoras que realizó en 2020, incluida la red 5G y los nuevos diseños, según personas familiarizadas con la situación.