Apple, Google, Amazon y Facebook logran más ganancias

julio 31, 2020

Redacción/NotiPress. Después de las declaraciones por parte de los ejecutivos de Amazon, Apple, Google y Facebook ante el Congreso de Estados Unidos, donde cuatro de las empresas más poderosas de tecnología minimizaron a la competencia del mercado y fueron beneficiadas en los meses de la pandemia en los cuales la economía mundial se contrajo; asimismo, sus ganancias durante el segundo trimestre de 2020 superan con creces las expectativas de sus metas fijadas a principios del año.

Comenzando con Apple, fue una de las empresas que tuvo un registro mayor de ingresos en el segundo trimestre de 2020 superando sus propias expectativas, ya que anticipó ganancias por 52 mil millones de dólares, pero en la práctica obtuvo 59 mil millones teniendo como resultado un 11 por ciento de crecimiento. En cuanto a sus acciones aumentaron un 18 por ciento llegando a 2.58 por acción, según cifras de Yahoo Finance.

Alphabet Inc. empresa dueña de Google, no tuvo un crecimiento tan exponencial en comparación a las demás compañías; no obstante, si obtuvo ganancias por 38.3 mil millones de dólares superando su meta personal de 37.36 mil millones de dólares. A pesar de tener un ligero avance en sus ingresos, sus acciones cayeron a 10.13 dólares, 4.8 dólares menos que en 2019.

Por otra parte, Amazon obtuvo 88.9 mil millones de dólares, por encima de lo presupuestado en 2019 que fue de 68.4 mil millones. El crecimiento más significativo de la compañía de Jeff Bezos estuvo en sus acciones dentro de Amazon Web Services (AWS por sus siglas en inglés) donde sus acciones subieron paulatinamente un 33 por ciento 4.9 más que en el primer trimestre de 2020.

Facebook reportó ganancias de 18.7 mil millones de ingresos, un 11 por ciento más que en 2019, donde solo obtuvieron 16.9 mil millones de dólares. Cabe señalar que los inversores de la red social más famosa del mundo esperaban ganancias de 17.4 millones en la línea superior de la marca. Además, sus acciones subieron a 1.80 por acción, muy por delante de los 1.39 esperados para el segundo trimestre.

Hasta el momento, la industria de tecnología encabezada por Facebook, Amazon, Google y Apple le está yendo mejor que al resto de las demás industrias; pues, millones de personas no tienen trabajo y existe alrededor del mundo una crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, no obstante y a pesar de los malos momentos que cruzan las Big Tech en cuestiones legales, sus ganancias permanecen estables.