Aprobada la reforma, mexicanos pagaremos precios justos por concepto de luz eléctrica: Cecilia Guevara

enero 29, 2022

Redacción/Boca del Río. En cuanto la reforma sea aprobada, los mexicanos pagaremos precios más justos por concepto de energía eléctrica y lo mas beneficiados serán el pueblo y los que menos tienen, aseveró la diputada Cecilia Guevara, quien asistió este sábado a la conferencia magistral sobre la Reforma Eléctrica, impartida este día en el World Trade Center de Boca del Río, por la ingeniera Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal.

La legisladora Cecilia Guevara escuchó con atención la conferencia de la secretaria, quien, con el respaldo gobernador constitucional de Veracruz, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, de diputados federales, alcaldes y Senadores, así como ciudadanía veracruzana, dio a conocer todos los puntos benéficos que traerá consigo esta reforma constitucional que está en análisis del Congreso de la Unión.

Posterior a este acto, la legisladora local coincidió con la Secretaria en relación a que, al igual que con la expropiación petrolera de 1938 con el ingeniero Lázaro Cárdenas, la actual reforma eléctrica consolida el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador para generar precios justos de electricidad en beneficio del pueblo y se establece la Soberanía nacional, “ya no se dependerá de otros países y habrá mayor bienestar social, que son los objetivos que se ha planteado el Presidente”.

Ejemplificó que la reforma petrolera trajo consigo durante décadas riqueza, escuelas, hospitales e infraestructura, “el litio tendrá una función similar a esta y con el control que tendrá el Estado sobre esto, se evitará que extranjeros vengan por él y se lo lleven”.

Asimismo, señaló que al pueblo mexicano se le debe hablar con la verdad y no con mentiras como lo han hecho personajes contrarios a esta reforma que, en su afán de perder sus privilegios dicen cosas que no son. “En ningún momento se expulsa el capital privado, sino que se regula al tener ellos un 46 por ciento de participación y la CFE con un 54 por ciento, ya no habrá mas contratos en detrimento de la economía del pueblo”.

Además, subrayó que tal y como lo indicó la secretaria, México es de los países del mundo que más se preocupa por la transición al uso de energías limpias y tan es así que hay una ley que debe cumplirse de forma gradual y de la que el Estado ha ido adoptando las medidas correspondientes.

“Hoy agradecemos que el Gobierno informe a los ciudadanos sobre una reforma que beneficiará a todos; en 2013 con las llamadas Reformas Estructurales no voltearon a ver a la gente y dieron su voto para entregar al capital extranjero toda la estructura, aun cuando sabían bien los daños que eso haría a la economía de la gente”, agregó.

Al respecto, precisó que quienes hoy se rasgan las vestiduras y lamentan la inminente aprobación de la reforma eléctrica son aquellos que se beneficiaron de los contratos que tanto daño hicieron al Estado. Como ejemplo recordó los 239 permisos que dio el Gobierno para que grandes fábricas pudieran generar su electricidad y que estos, violentando la ley y el propio contrato, crearon un mercado paralelo para venta de suministro de electricidad, dando servicio a 77 mil usuarios.

Por último, la legisladora expresó su respaldo a la Reforma Eléctrica, porque -dijo- esta vendrá a fortalecer a la CFE ya que es quien desde hace muchos años brinda el servicio de electricidad en casi el cien por ciento de los hogares mexicanos, incluyendo a las zonas de marginación, “no veo a un extranjero preocupado por llevar el servicio a las rancherías o regiones rurales, eso no les reditúa en ganancia y por eso están en contra de la reforma”.