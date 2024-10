Aprueba Senado convocatoria para elegir a 881 jueces y magistrados en junio de 2025

octubre 15, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este martes por la noche, en Senado de la República aprobó con 78 votos en pro y 39 en contra la convocatoria de las personas juzgadoras que ocuparán los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistradas y magistrados de las salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Los cargos a elegir el primer domingo de junio de 2025, serán:

Cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; una magistrada un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 10 magistradas y cinco magistrados de las Salas Regionales.

Así como 464 cargos a elegir para magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados y magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Apelación y 386 cargos a elegir para jueces y juezas de Distrito.

Serán electos por voto universal, libre, secreto y directo, y el INE realizará las actividades preparatorias para la organización de la elección.

Las y los ministros serán electos a nivel nacional, lo mismo que las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, al igual que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Las y los magistrados de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral con residencia en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca, será electos por región en su correspondiente circunscripción.

Las y los magistrados de tribunales colegiados de Circuito y colegiados de Apelación, serán electos por circuito judicial. Para este caso, el INE organizará y realizará la elección en los 32 circuitos judiciales correspondientes, considerado la base geográfica de los 300 distritos electorales federales.

Misma metodología aplicará el INE para la elección de juezas y jueces.

Quienes aspiren a los cargos de ministra o ministro, magistrada o magistrado del Tribunal de de Disciplina Judicial y magistrada o magistrado de las salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral, deberán presentar para su registro:

Acta de nacimiento en copia certificada, o en su caso documento que ac remite la nacionalidad mexicana por nacimiento. Exhibir original o copia certificada por autoridad competente o fedatario público de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el INE.

Título o cédula que acredite que la o el aspirante cuenta con licenciatura en Derecho. Certificado de estudios oi de historial académico que acredite los promedios correspondientes establecidos en los requisitos constitucionales. Documentos u otros elementos de prueba que acrediten fehacientemente la actividad jurídica o práctica profesional en el ejercicio de la actividad jurídica de cuando menos cinco años.

Constancia de residencia en el país de al menos dos años. Carta bajo protesta de decir verdad de que se goza de buena reputación, que no ha sido condenado por delito que amerite penal corporal de más de un año de prisión, ni condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito que lastime seriamente la buena fama.

Que no se encuentre suspendido de sus derechos políticos, que no ha sido titular de una Secretaría de Estado, fiscal general de la República, senadora, senador, diputada o diputado federal, ni titular del poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de la publicación de esta convocatoria.

Ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación. Cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.

Para el registro de personas candidatas a magistradas o magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito se presentarán los requisitos anteriores más una constancia de práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica afín a su candidatura.

Constancia de residencia en el país durante el año anterior al día de la publicación de la presente convocatoria. Carta bajo protesta de decir verdad que se goza de buena reputación, no haber sido condenado (a) por delito doloso con sanción punitiva de la libertad, que no se encuentre suspendido de sus derechos políticos, y no haber sido titular de una Secretaría de Estado, Fiscal General de la Repúblicas, senadora o senador, diputada o diputado federal, ni titular del poder Ejecutivo de alguna entidad federativa.

Se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignará en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2025 una partida complementaria necesaria para que el INE lleve a cabo la organización y desarrollo del proceso electoral.

El Poder Ejecutivo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el INE cuidarán que el proceso de campaña de las y los candidatos transcurran con seguridad y sin interferencias de cualquier institución o agente que puedan afectar la imparcialidad, equidad de la competencia y el ejercicio de los derechos político-electorales.

La convocatoria se aprobó entre los reclamos de la oposición, y la defensa del oficialismo de la tómbola judicial.

Mayuli Latifa, senadora del PAN:

“El pasado aquí en el Senado de la República hubo circo, maroma y teatro. (…) El sábado fue vergonzoso, penoso que en esta tribuna, en este Senado hayan cometido esta barbaridad legal”.

Carolina Viggiano, senadora del PRI:

“Esta no es una reforma para la justicia, esta es una reforma injusta al Poder Judicial, una venganza. (…) No es cierto que ya divorciaron el poder económico del poder político: ¡Miren! ¡Miren esto!, aquí está el del Consejo Coordinador Empresarial escondido, escondido cuando le gritan los del Poder Judicial que es un traidor. Sí este hombre tiene tanta cercanía con el poder, porque no va y les dice exactamente lo que piensa el sector, lo que piensa el sector acerca de no tener certidumbre jurídica”.

Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano:

“Este es epitafio del equilibrio de poderes en México. Hemos señalado en todas las etapas de esta discusión, que esta no es la reforma al Poder Judicial que necesita el país”.

Adán Augusto López Hernández, senador de Morena:

“Hay quienes piensan que defienden a la nación, nada más que se trata de venir a estar tribuna a decir que Morena va a quedarse con el Poder Judicial, no, y se los digo con toda franqueza y viéndolos de frente, desde luego que no somos iguales. (…) Esta es una reforma a profundidad del sistema de justicia en este país. (…) No se equivoquen aquí no va a haber ni componendas ni convivencias, lo que vamos a ver en el 2025 y el 2027, es una expresión histórica del pueblo de México, por primera vez va a elegir a sus jueces, a sus magistrados y a sus ministros. La reforma judicial ¡claro que va!”.