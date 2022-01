Aquellos municipios que tengan convenios con el Estado podrán acceder a casi 600 mdp, destaca Lima Franco

enero 16, 2022

Yhadira Paredes/Ciudad de México. Son alrededor de 600 millones de pesos provenientes del Fondo de Fomento Municipal que podrían repartirse entre los municipios que firmen convenios de colaboración fiscal con la administración estatal en temas como, el pago de impuesto predial, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco.

Entrevistado en la Ciudad de México, previo a la firma de un convenio entre los gobierno de Claudia Sheimbaum y el de Veracruz a cargo de Cuitláhuac García Jiménez, el funcionario estatal destacó que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal para que los municipios puedan acceder a estos recursos extraordinarios deben tener convenios con sus entidades.

“Para acceder a este 30 por ciento adicional del Fondo de Fomento Municipal deben tener un convenio de colaboración en tema de impuesto predial, eso es lo que vamos a buscar, que si los 212 municipios aprobaran esos convenios podríamos darles adicionalmente cerca de 600 millones de pesos a los municipios”.

En ese sentido, dijo que están iniciando los procesos con las nuevas administraciones municipales que iniciaron el pasado 1 de enero, a fin de que sus cabildos autoricen estos convenios para el pago de impuesto predial, mientras que de las salientes fueron 10 ayuntamientos los que firmaron convenio de colaboración.

“Y bueno la intención es tratar de tener los más municipios adheridos a estos convenios. Resaltar que no es un tema de que el estado les quite el impuesto predial, no es que el estado vaya a cobrar el impuesto por ellos, simplemente adicionalmente a lo que ellos cobran en sus edificios, en sus tesorerías, puedan ocupar las plataformas del gobierno del estado como es la Ofina Virtual de Hacienda (OVH) y otros procedimientos administrativos para cobro”.

Asimismo, Lima Franco confirmó lo dicho por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en el sentido de que el próximo 26 de enero se tendrá una reunión con varios ayuntamientos para analizar temas que tienen que ver con la Sefiplan y los municipios, tales como la bursatilización, convenios de predial, temas con Banobras y habrá una platica con la Auditoría Superior de Federación en torno a la fiscalización.