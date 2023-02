Araly cubre interinato en la SEV, no se le permitirá uno nuevo

febrero 7, 2023

Yhadira Paredes | Xalapa, Ver.- La presunta prestanombres de la empresa a la que se le dieron contratos por más de 100 millones de pesos en más de 30 contratos, Araly Rodríguez Ves, sigue laborando en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y está a punto de concluir un interinato otorgado por su organización sindical, confirmó el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García.

Indicó que la mujer señalada de recibir contratos por parte del DIF Estatal, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Salud de Veracruz es personal administrativo, pero no tiene plaza, es decir, base.

“Está cubriendo interinato, su esposo falleció, de ahí este tema del interinato que cubre, el tema lo mencionó el gobernador, se investigará a fondo el tema y lo dará a conocer en tiempo y forma. La compañera es la representante legal de esta empresa, prestanombres”.

Cuestionado en torno a si se hará una investigación a su situación financiera, señaló que esa es una función del Sistema de Administración Tributaria (SAT) o la Contraloría General del Estado.

Asimismo, aclaró que la SEV desde el departamento de Recursos Humanos no se hiso la contratación de Rodríguez Ves, si no que fue propuesta por una organización sindical para cubrir el interinato, el cual se vencerá en breve.

En ese sentido, Escobar García dijo que estarán pendientes de que no se acepte una nueva propuesta de interinato.

“Nosotros vamos a estar vigilantes, pero la situación económica no es como los contratos, fue lo que manifestó la trabajadora, que ella es solo prestanombres y su situación económica es muy mala”.