Arath de la Torre podría haber dado positivo

noviembre 11, 2020

tvnotas. Como cada semana, este pasado fin se presentó con gran éxito ‘El Cuarentenorio Cómico’, y como ya te habíamos adelantado, Andrea Escalona, que encarna a Doña Inés, no se pudo presentar porque dio positivo a Covid, por lo que la encargada de realizar dicho papel fue Alma Cero.

Sin embargo en el programa ‘La tetera’, transmitido por El Heraldo Radio y conducido por Daniel Bisogno, Diana Motta y Sebastián de Villafranca, éste contó que fue a ver la obra este pasado fin de semana y que no estuvo Arath de la Torre, quien interpreta a Don Juan Tenorio.

«Ayer (el domingo) fui a la obra y no me canso de decir que está buenísima, además de que me gustó mucho, ahora no estuvo Arath ni Andreita Escalona, pero estuvo Pepe Magaña en el lugar de Arath y a él se lo traían de bajada con lo del ojo que tiene, hizo una gran presentación».

La sorpresa la dio Daniel Bisogno al decir esto de la ausencia de Andrea y Arath: «los dos por cuestiones de Covid».

Hasta el momento Arath no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado si dio positivo o si se encuentra en aislamiento, por su cercanía con Andrea en la puesta teatral o algún otro motivo.