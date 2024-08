Arath de la Torre rompe en llanto tras ser nominado en La casa de los famosos

agosto 26, 2024

Redacción Xalapa.- Durante la gala de eliminación del pasado domingo de La casa de los famosos, donde se encontraba el conductor y comediante Arath de la Torre, quien entro en una crisis de ansiedad y rompió en llanto ante todo el público.

Antes de revelar quién sería el quinto expulsado, cada nominado paso a una recámara privado, donde les mostraron un mensaje enviado por familiares y en el caso de Arath fue de sus hijas, quienes trataron de animarlo.

Por lo cual no pudo contenerse y rompió en llanto:

«No puedo. Están jugando muy bajo contra mí. No puedo con estos habitantes, con este juego sucio, no puedo. Que me perdone el público», decía mientras no podía dejar de llorar.

Sus compañeros fueron hacia él para consolarlo y darle ánimos para que no renunciara a la competencia. Una vez más calmado, Galilea informó que Arath había sido salvado por el público.