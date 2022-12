Árbol del dolor permanecerá hasta el 24 de diciembre en el zócalo de Veracruz

diciembre 23, 2022



Lizbeth Inclán/ Veracruz. Este sábado 24 de diciembre es el último día que permanecerá el “árbol del dolor” en el zócalo de la ciudad de Veracruz, que instaló el colectivo de búsqueda de personas “Solecito de Veracruz”.

El árbol del dolor fue colocado desde el pasado lunes en la plaza de armas, con el objetivo de visibilizar la problemática de la desaparición forzada en la entidad veracruzana.

Los familiares de los desaparecidos, señalan que en diferentes ocasiones han sido revíctimizados y juzgados por las desapariciones de sus hijos, por lo que abogan por la sensibilidad de la población.

La señora Ana Canseco dijo que desde hace cuatro años busca a su hijo Christian Omar Sanchez Canseco, que desapareció el 3 de octubre de 2018 en el fraccionamiento Privanzas de la ciudad de Veracruz.

El joven de 34 años se encontraba en casa de un amigo y llegó un grupo de hombres que se llevó a los dos, doña Ana lamenta que no haya avance en la investigación.

“Muy muy dolororsas, estas fechas son muy dolorosas para nosotras, y por eso venimos aquí ´porque Para nosotros representa mucho, el que ellos no esté en el olvido, nosotros de esta manera estamos con ellos en estas fechas (…) más que nada por eso, porque para ellos ya no existe, pero para nosotros si, entonces como compañeras nos entendemos y nos comprendemos, porque la gente que no ha pasado por esta situación no entiende, no sabe, crítica, juzgan, hablan, dicen cosas, en algo andaba, mil cosas” señaló.

Actualmente el colectivo Solecito de Veracruz es conformado por 100 familias, en la mayoría de los casos las investigaciones se encuentran estancadas.