Ardilla «sanguinaria» causa terror entre residentes de un vecindario

Houston/Planeta Curioso. Aunque esta puede sonar divertido, según las familias afectadas, esta agresiva ardillita los tiene a todos nerviosos.

Los residentes de un vecindario de Houston, dijeron a los medios que una ardilla llegó de forma amistosa y juguetona, pero ahora se ha vuelto demasiado agresiva. Hasta temen salir durante el día, por que la ardilla sale en el día.

La ardilla agresiva ha mordido a dos personas en el vecindario de Bridgeland Shores.

Una de ellas es una madre de familia llamada French-Amezquita. Ella cuenta: «Cuando salí por la puerta, ella saltó sobre mí y me mordió el brazo, la saqué y luego la tiré al suelo e intenté entrar a la casa. No pude entrar por que apenas volvió y me mordió la pierna«.

Los residentes del barrio esperan que puedan atrapar a la ardilla sanguinaria para que dejen de vivir con miedo.

«Aquí en el vecindario amamos a los animales, y mi familia ama a los animales, y ayudamos a los refugios de animales. Pero da un poco de miedo ver que una ardilla salte sobre ti y te ataque«, dijo Daniel Amezquita.

Mientras la ardilla siga suelta los residentes están nerviosos por futuros ataques.