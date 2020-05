Ariana Grande rechaza que la llamen “diva”

mayo 20, 2020

Redacción/Notimex.- La cantante de pop y R&B, Ariana Grande aseguró que dejó de dar entrevistas por un tiempo porque consideró que sus comentarios eran sacados de contexto.

La estadounidense de 26 años señaló en una entrevista con Zane Lowe, presentador de Apple Music, que es sexista llamarla a ella y otras artistas “divas”, calificativo que no le gusta y que solo sirve para silenciar a las mujeres.

“La palabra diva se lanza una vez que alguien tiene éxito, con todas las connotaciones equivocadas”, dijo la intérprete de 7 Rings, quien este viernes lanzará una colaboración con Lady Gaga.

Aseguró que dejó de hacer entrevistas por mucho tiempo “porque sentía que cada vez que me encontraba en una posición en la que alguien intentaba decir algo para hacer clickbait o torcer mis palabras, bla bla bla, me defendía, y entonces la gente decía ohh ella es una diva. Pensé esto no tiene sentido”.

Desde su punto de vista, esto no pasa con los hombres, porque cuando ellos tienen que exponer sus opiniones o defenderse de ciertos ataques, se les acaba llamando ‘genios’ o ‘brillantes’, aunque eso no es siempre el caso.

Ante esta experiencia, dijo que trabaja en mostrarse tal cómo es, sin miedo a que sus palabras sean tergiversadas: “Estoy tratando de decir f…it y dejar el trauma, porque tengo mucho que decir y disfruto hablando con la gente y quiero hacer entrevistas y compartir con la gente”.