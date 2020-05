Armados se manifiestan en Michigan contra estado de emergencia

abril 30, 2020

Washington/Notimex. Cientos de personas, algunas de ellas armadas, ingresaron este jueves al Capitolio de Lansing, Michigan, para manifestarse en contra de la solicitud de la gobernadora de extender el estado de emergencia en la entidad ante la pandemia de COVID-19.

Los legisladores discutían dicha petición de la gobernadora, Gretchen Whitmer, cuando entre 400 y 700 personas rodearon el Capitolio y algunas entraron a las instalaciones, informó la policía estatal.

La senadora Dayna Polehanki denunció a través de Twitter que algunos de los manifestantes al interior del recinto estaban armados y gritando, y adjuntó una fotografía de los hombres que portaban armas.

“Algunos de mis colegas que poseen chalecos antibalas los llevan puestos. Nunca he apreciado a nuestros sargentos más que hoy», escribió Polehanki en la red social.

Las manifestaciones masivas que han ocurrido en diversos estados del país en abril, en contra de las órdenes de quedarse en casa y restricciones a los negocios para contener el coronavirus, han sido convocadas por simpatizantes republicanos y en ocasiones por grupos proarmas, como ocurrió en Pensilvania.

La protesta de este jueves “alcanzó un clímax aterrador cuando la policía del Capitolio se vio obligada a proteger a los legisladores, mientras los manifestantes intentaban irrumpir en la cámara”, informó Detroit Free Press.

No es la primera protesta que ocurre en Michigan en contra de las decisiones de la gobernadora Whitmer de declarar estado de emergencia. También ocurrieron protestas con algunos hombres armados fuera de la casa de Whitmer el 23 de abril, tras lo cual la mandataria alivió algunas restricciones, informó The New York Post.

Hasta este jueves, Michigan tiene más de 40 mil casos de COVID-19 confirmados y más de tres mil 600 muertes, de acuerdo con el monitoreo de la Universidad Johns Hopkins.

En Michigan es legal portar un arma de fuego en público «siempre que la persona porte el arma con intención legítima y el arma no esté oculta», informó ABC News.