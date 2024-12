Armenta toma protesta como gobernador de Puebla

diciembre 14, 2024

Hará de la bioética social el sello de su administración, adelanta

Mario Delgado se congratula de asistir a la toma de protesta del gobernador 24 de Morena

Carlos Guzmán | Enviado, Puebla .- Acompañado de toda la plana mayor de Morena y aliados, entre los que destacaron la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres; la presidentade Morena, Luisa María Alcalde; de Andrés López Beltrán, secretario general del instituto político e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador; la Consejera Jurídica de la presidencia de la República, Ernestina Godoy; los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña; de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal; así como con la asistencia del secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, este sábado Alejandro Armenta tomó protesta como gobernador del Puebla para el sexenio 2024 – 2030.

“Protesto sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador Constitucional que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y de esta Entidad Federativa, y si así no lo hiciere, que el Estado y la Nación me lo demanden”, juramentó.

En el inicio de su discurso, ya como gobernador Armenta Mier agradeció la asistencia de una comitiva de poblanos migrantes radicados en Estados Unidos; además de los ex gobernadores Melquiades Morales; Tony Galy Fayad y Guillermo Pacheco; sosteniendo que habrá de tener como sello de su administración la bioética social siendo eficientes la administración pública estatal, tal y como está haciendo a nivel federal la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la que habrá coordinación total.

“Hoy comienza una nueva etapa en la vida pública de Puebla”, enfatizó.

A renglón seguido, Armenta morir recordó que el 2 de junio con más de 2 millones de votos se alzó con el triunfo contundente, tanto la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, así como él en la gubernatura.

Reiteró que va por una Puebla sin discriminación y con igualdad sustantiva.

También tuvo palabras para recordar al fallecido Miguel Barbosa.

“Don Miguel Barbosa, consolidó el primer gobierno de izquierda luchando contra los privilegios y el abuso del poder de la derecha. Nos toca ahora a nosotros mantener el ritmo y el compromiso social, de nuestro amigo Sergio Salomón Céspedes, quien en tan solo 2 años demostró lo que se puede hacer en Puebla cuando hay voluntad, amor y eficiencia”.

Para finalizar reiteró que habrá de cumplir los más de 2 mil compromisos con las y los poblanos como gobernador.

“Por esta familia y por todas las familias, refrendo mi compromiso de ser un gobernador justo, honesto e incansable.

Como servidor de la patria y administrador público de profesión, les voy a cumplir los 2 mil 192 días, que dura el sexenio para construir un futuro mejor. ¡El poder solo se vuelve virtud cuando se pone al servicio de los demás!. A partir de hoy, por mandato del pueblo, soy el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. ¡Gobernaré para todas y todos!. Con inclusión, con firmeza, pero sobre todo con justicia y equidad construiremos un futuro mejor. Pondré mi mayor empeño en esta tarea constitucional. Mis fuerzas, mi dedicación y mi energía al servicio de Puebla que es mi tierra. ¡Siempre en equipo!, ¡Por Amor a Puebla, vamos a pensar en grande!, ¡Vamos a seguir construyendo la historia de Puebla!”, Enfatizó al tiempo de arengar ¡Viva la Cuarta Transformación!.

En el final del evento habló el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el cual al asistir en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le reiteró al mandatario saliente de la entidad, Sergio Salomón, el cual, manifestó “le cumplió a su pueblo”.

Asimismo, se congratuló de asistir a la toma de protesta del gobernador 24 del movimiento que encabezó hasta hace algunos meses y que llevó a la primer mujer en la historia a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

“En Puebla vamos a tener a un gran aliado, para construir espacios para 330 mil estudiantes más de educación superior, estaremos trabajando con el bueno gobernador para que ningún joven se quede sin estudiar”, remarcó.