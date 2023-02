Armie Hammer admite haber abusado emocionalmente de sus exparejas, pero niega haber cometido violación

febrero 4, 2023

Redacción Xalapa.- Dos años después de enfrentar una serie de acusaciones de abuso sexual que terminaron con su carrera como estrella de cine, Armie Hammer intenta contar su versión de la historia. En una nueva entrevista, revela que contempló el suicidio después de su caída y afirma que un pastor de jóvenes abusó sexualmente de él cuando tenía 13 años.

Hammer, quien fue objeto de una investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles después de ser acusado de violación, niega todos los actos delictivos, pero admite haber abusado emocionalmente de sus exparejas que conoció en Internet.

El actor, que fue acusado de tener fetiches caníbales, ahora dice que su interés por el BDSM se origina por haber sido abusado sexualmente por su pastor de jóvenes cuando tenía 13 años.

“Lo que eso hizo por mí fue que introdujo la sexualidad en mi vida de una manera que estaba completamente fuera de mi control”, dice Hammer. “Yo era impotente en la situación. No tenía agencia en la situación. La sexualidad me fue presentada de una manera aterradora donde no tenía control. Entonces mis intereses fueron: quiero tener el control de la situación, sexualmente”.

Hablando con el boletín digital Air Mail, Hammer cuenta su versión de la historia por primera vez. Air Mail informa que Hammer le contó a dos personas sobre su abuso infantil, y la publicación afirma que corroboró su relato con su madrina.

Hammer fue acusado en 2021 de abuso sexual y comportamiento inapropiado por parte de numerosas mujeres, cuyos reclamos se dispararon en las redes sociales y pusieron al actor de “The Social Network” en el centro de una tormenta mediática. A raíz del escándalo, Hammer fue despedido de su agencia, WME, y fue despedido de una plétora de proyectos, incluida «Shotgun Wedding» de Jennifer Lopez. En los últimos dos años, el actor ha trabajado como vendedor de tiempo compartido en las Islas Caimán y ha pasado un tiempo en un centro de recuperación. El año pasado, una docuserie de Discovery+, «House of Hammer», relató la caída de Hammer con un puñado de sus acusadores presentándose públicamente ante la cámara.

Hammer revela que contempló el suicidio mientras su vida se estaba desmoronando.

«Simplemente salí al océano y nadé lo más lejos que pude con la esperanza de que me ahogara, me golpeara un bote o me comiera un tiburón», dice Hammer a Air Mail, recordando un tiempo en las Islas Caimán. “Entonces me di cuenta de que mis hijos todavía estaban en tierra y que no podía hacerles eso a mis hijos”.

Hammer estuvo casado con la presentadora de televisión Elizabeth Chambers durante 10 años y anunciaron su separación antes de que surgieran las acusaciones contra Hammer. La pareja comparte dos niños pequeños.

En su nueva entrevista, Hammer entra en gran detalle discutiendo algunas de las acusaciones en su contra, socavando la naturaleza de las acusaciones y pintando una imagen muy diferente a la presentada por sus acusadores. La acusación más condenatoria contra Hammer fue la de una mujer, conocida como Effie, quien lo acusó de violarla violentamente, lo que condujo a la investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles. Effie está detrás de la cuenta de Instagram «House of Effie», que publicó por primera vez acusaciones impactantes contra Hammer, atrayendo una gran atención a principios de 2021.

Hammer comenta sobre sus relaciones con las acusadoras Courtney Vucekovich y Paige Lorenze, reconociendo que «las dinámicas de poder estaban apagadas» y admitiendo «un millón por ciento» que abusaba emocionalmente de ambas mujeres.

“Tendría a estas mujeres más jóvenes de veintitantos años, y yo tengo treinta y tantos. Yo era un actor exitoso en ese momento. Podrían haber estado felices de estar conmigo y habrían dicho que sí a cosas a las que tal vez no habrían dicho que sí por su cuenta”, dice Hammer. “Eso es un desequilibrio de poder en la situación”.

En la entrevista, Hammer niega haber cometido un delito y reduce su comportamiento y las acusaciones posteriores a ser «un imbécil».

“Estoy aquí para reconocer mis errores, asumir la responsabilidad por el hecho de que fui un imbécil, que fui egoísta, que usé a las personas para hacerme sentir mejor y, cuando terminé, seguí adelante”, dice Hammer. “Ahora soy una persona más sana, más feliz y más equilibrada. Puedo estar allí para mis hijos de una manera que nunca estuve… Estoy verdaderamente agradecido por mi vida y mi recuperación y todo. No volvería atrás y desharía todo lo que me pasó”.

El actor de “Call Me by Your Name” dice que ha mejorado a través de su recuperación y ahora está trabajando como compañero sobrio de un compañero adicto en recuperación que salió de rehabilitación.

“Me mudaré con él y viviré con él, lo pondré en una rutina saludable, lo pondré en un buen horario de reuniones [de recuperación], lo llevaré al gimnasio, le prepararé alimentos saludables”, dice Hammer sobre trabajar como un compañero sobrio. “Siento que mi recuperación ha pasado de ser yo el que necesita ayuda para mantenerse sobrio, a ser capaz de ayudar a los demás”.

Hammer también confirma informes anteriores de que ha encontrado un amigo en Robert Downey Jr., quien lo ha apoyado durante su caída y su paso por rehabilitación. (Vanity Fair informó anteriormente que el actor de “Iron Man” pagó por su tratamiento y le brindó asistencia financiera adicional y un lugar donde quedarse para ayudarlo a recuperarse).

“Hay ejemplos en todas partes, Robert [Downey Jr.] es uno de ellos, de personas que pasaron por esas cosas y encontraron la redención a través de un nuevo camino. Y eso, creo, es lo que falta en este negocio de la cultura de la cancelación y el despertar de la mafia”, dice Hammer. “En el momento en que alguien hace algo malo, lo tiran. No hay posibilidad de rehabilitación”.

Continúa: “Cuando arrojan a alguien como yo al fuego para protegerse… todo lo que hacen es agrandar el fuego. Y ese fuego ahora está fuera de control y va a quemar a todos”.