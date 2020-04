Artesanos carecen de ingresos desde hace 21 días

abril 8, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Artesanos del Paseo de los Lagos no han podido laborar desde hace tres semanas, debido a la contingencia sanitaria por coronavirus.



Un grupo de ellos protestó frente a Palacio de Gobierno para pedir un apoyo económico o despensas al gobierno del estado.



De acuerdo con Guadalupe Aurora Barranca Portilla, una de los inconformes, desde el 1º de abril se solicitó un apoyo y hasta el momento no han recibido una respuesta favorable.



“Estamos pidiendo apoyo porque somos artesanos no nos han apoyado desde el primero de abril que pedimos apoyo, pedimos que nos apoyen con despensas. Tiene tres semanas que no hemos podido trabajar”.



Indicó que muchas de las artesanas son madres solteras y carecen de recursos económicos para el sustento de sus familias.

“Hemos estado trabajando honradamente. Nosotros vivimos de esto. Hay abuelitas que no pudieron venir por todo lo qué está pasando”.



Los vendedores de artesanías ingresaron al Palacio de Gobierno y fueron atendidos por autoridades estatales para escuchar sus demandas y ver la forma de apoyar a dicho sector.