Artesanos misantecos en posible quiebra

abril 12, 2020

Arquímedes González/Misantla.- Hoy artesano de esta ciudad, literalmente se encuentran en la quiebra, debido a que su fuente de

ingresos como bien es sabido es el turismo, pero como es sabido de toda la población, a la fecha no se puede dar la invitación a personas que vengan a esta ciudad de paseo, pues la pandemia que amenaza a el municipio podía ser factor adverso.



Para Ana Lucia Carballo Arroyo, elaboradora de licores y cremas de frutos de la región esta pandemia del Covid-19 ha dejado al borde de la quiebra de sus compañeros artesanos, debido a que al no haber turismo en la ciudad, su estatus se redujo considerablemente, a tal caso de que se piensa que se buscaran alternativas para poder continuar su labor, pues a la fecha no se ha reflejado algún tipo de respaldo para este tipo de actividad.

“Con respecto a su pregunta, esta situación nos está afectando mucho a los artesanos, como nuestros productos no son de primera necesidad y ante la ausencia de turismo nuestras ventas se han visto disminuidas en más de un 90%, desgraciadamente el panorama para los próximos meses no es alentador y estamos muy preocupados por esta situación, ojalá y los artesanos podamos acceder a créditos con los cuales podamos salir a flote en estos momentos que más se necesitan ya que la mayoría de los artesanos vivimos al día y nuestras fuentes de trabajo se cerraron”.

La problemática que padecen los comercios, día con día se está reflejando, situación que los pone en incertidumbre, la entrevistada expuso que el ultimo día que se tuvo un buen ingreso, fue el pasado mes de marzo en la primera quincena, en la concentración masiva de profesores de la sección 32, donde se obtuvo un buen ingreso, pero desde esa fecha hasta este día se las han estado viendo negras.

“Esperemos en Dios que no, pero por más que le pienso no sé cómo le haremos, creo que ninguna estrategia de venta va a funcionar si no hay efectivo, y las personas están más preocupadas por comer que por otras cosas”.

Ese calvario que lleva este grupo de artesanos misantecos, están en un dilema, nadie los orienta, no se les ha acercado autoridad alguna que les ofrezcan alternativas, la encrucijada esta en la pregunta al aire que hacen, ¿Qué haremos?.

“Hablando con mis compañeros unos si piensan conseguir un crédito, otros no quiere endeudarse, otros prefieren cerrar, otros no sabemos qué hacer”, remato.