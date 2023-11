Artista ruso que protestó contra la guerra de Ucrania recibe 7 años de prisión en la última represión contra la libertad de expresión

noviembre 16, 2023

Un tribunal ruso condenó el jueves a una artista y músico por intercambiar etiquetas de precios de supermercado con mensajes contra la guerra , y la sentenció a siete años de prisión en la última campaña contra la libertad de expresión.

De acuerdo con la agencia AP. Sasha Skochilenko fue arrestada en su San Petersburgo natal en abril de 2022 y acusada de difundir información falsa sobre el ejército después de reemplazar pequeñas etiquetas de precios por otras que denunciaban la invasión rusa de Ucrania.

“El ejército ruso bombardeó una escuela de artes en Mariupol. En él se escondían unas 400 personas para protegerse del bombardeo”, se lee en uno de ellos. Otro dijo: “Se están enviando reclutas rusos a Ucrania. Las vidas de nuestros niños son el precio de esta guerra”.

Un cliente del supermercado que encontró los lemas los denunció a las autoridades.

El arresto de Skochilenko se produjo aproximadamente un mes después de que las autoridades adoptaron una ley que penaliza de hecho cualquier expresión pública sobre la guerra que se desvíe de la línea oficial del Kremlin. La legislación se ha utilizado en una represión generalizada contra políticos de la oposición, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes y corrientes críticos con el Kremlin, y muchos de ellos han recibido largas penas de prisión.

Skochilenko, de 33 años, no ha negado haber reemplazado las etiquetas de precios, pero rechazó la acusación de difundir información deliberadamente falsa.

No pretendía menospreciar a los militares, sino más bien quería detener los combates, dijo su abogada Yana Nepovinnova a The Associated Press la semana pasada.

“Ella es una persona muy empática y amante de la paz. Para ella, en general, la palabra “guerra” es lo más terrible que se pueda imaginar, al igual que el sufrimiento de la gente”, dijo Nepovinnova.

El sitio de noticias independiente ruso Mediazona citó a Skochilenko diciendo en su declaración final ante el tribunal el jueves que el caso en su contra era “extraño y ridículo”, hasta tal punto que los funcionarios del centro donde está detenida “abren mucho los ojos y exclaman: ‘¿Es ¿Esto realmente es por lo que están encarcelando a la gente ahora?’”

También alegó que un investigador que trabajaba en su caso incluso renunció a su trabajo y le dijo a uno de sus abogados que “no se unió al Comité de Investigación para trabajar en casos como (el) contra Sasha Skochilenko”.

Dirigiéndose al juez en una sala llena de partidarios, Skochilenko dijo: “Todo el mundo ve y sabe que no se trata de un terrorista a quien se está juzgando. No estás juzgando a un extremista. Tampoco estás juzgando a un activista político. Estás probando a un pacifista”.

Sus partidarios aplaudieron, informó Mediazona, y agregó que después de que se anunció el veredicto y se llevaron a Skochilenko, se reunieron en un pasillo y corearon su nombre.

Skochilenko lleva casi 19 meses recluido en prisión preventiva. Ha luchado debido a problemas de salud, incluido un defecto cardíaco congénito, trastorno bipolar y enfermedad celíaca, lo que le obliga a seguir una dieta sin gluten, dijeron sus abogados y su pareja.

Mientras estuvo detenida en San Petersburgo, le fue posible recibir visitas de médicos externos, pero sigue siendo incierto qué sucederá si Skochilenko es trasladada a una colonia penitenciaria más remota, dijo su pareja, Sofya Subbotina.

“Existe un gran temor de que Sasha acabe sin ayuda médica”, añadió.

Memorial, el grupo de derechos humanos más destacado de Rusia y ganador del Premio Nobel de la Paz 2022, ha declarado a Skochilenko preso político.

Según OVD-Info, otro destacado grupo de derechos humanos que monitorea los arrestos políticos y brinda asistencia legal, un total de 19.834 rusos han sido arrestados entre el 24 de febrero, cuando comenzó la guerra, y finales de octubre de 2023 por hablar o manifestarse contra la guerra.

Casi 750 personas han enfrentado cargos criminales por sus posturas contra la guerra, y más de 8.100 enfrentaron cargos menores de desacreditar al ejército, castigables con una multa o un breve período en la cárcel.