Arturo Brizio confirmó que César Arturo Ramos está suspendido

México/Récord. El pasado no regresa, sin embargo, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje confesó que hubo un penalti no marcado en la Final de América ante Rayados que debió marcarse y no fue así.

“Al final el error es parte del juego, error del árbitro, del jugador, del técnico, en este caso nosotros asumimos nuestro error, no le quita nada y no le da puntos ni títulos a nadie, pero tampoco quitamos títulos a nadie, el partido continuó y simplemente lo que nos toca a nosotros es que consideramos que esa jugada debió sancionarse con penalti”, reveló Brizio Carter en entrevista con RÉCORD.

Al respecto de este error, Brizio agregó que el árbitro central de aquel encuentro donde Monterrey se coronó en el Estadio Azteca, César Arturo Ramos, está sancionado por dicha falla.

Foto: Web

“Yo contesto todo como va, está castigado, pero no está castigado porque el América se haya quejado o porque no se haya marcado un penalti, está sancionado porque no cumplió el protocolo del VAR, de meterse dos minutos a ver todas las tomas que podía ver y entonces tomar una decisión”, explicó.

Y es que aclaró que la falla del silbante fue no prestar atención más detallada al VAR durante la jugada donde Leonel Vangioni agarró dentro del área a Guido Rodríguez, por lo que no verá actividad en varios encuentros de este Clausura 2020.

“Cuando un árbitro se asoma nueve segundos, en una jugada tan difícil estás faltando al protocolo del VAR y eso trae una sanción, el número de partidos es un tema confidencial, pero César Ramos está sancionado”, puntualizó.