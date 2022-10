Arzobispo de Xalapa aconsejó a feligreses alejarse de los ambientes que los separan de Cristo

octubre 30, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong aconsejó a los feligreses católicos a alejarse de aquellos ambientes que los separan de Cristo, sobre todo de aquellos que invitan a las actividades no gratas a Dios, la corrupción o el chisme.

En su homilía de este domingo, desde la Iglesia Catedral Metropolitana de Xalapa, el prelado católico señaló que cuando los bautizados se sientan lejos de Dios o de la Iglesia deben seguir lo que el Espíritu Santo mueve en su corazón.

“Cuando te sientas lejos de Dios, cuando creas que te sientes lejos de la iglesia, que te valgan los demás, sigue lo que el espíritu santo está movimiento en tu corazón, lo primero que tienes que hacer es identificar qué personas y ambientes te separan de Cristo, he escuchado jóvenes decir `mis amigos me llevan a tomar, emborracharme’, esa gente te impide ser un buen hijo, esposos `el grupo de gente me lleva a la corrupción».

O por ejemplo, agregó, hay la mujer que dice que el chisme es lo suyo, pues a ellas les dijo que el grupo de chismosas les impide ser lo que quieres ser.

“Nadie está determinado por ninguna circunstancia, tú elige tus circunstancias, tus amigos, ambientes sociales, donde vas a ocupar tus tiempos libres, tus amistades”.

Y afirmó que ningún encuentro con Cristo son simplemente circunstancias o coincidencias, “Jesús llega a ti por esa vía, Jesús lo mira de abajo hacia arriba”.

Finalmente, advirtió que no se debe mirar a la gente de arriba hacia abajo, pues entonces es muy fácil juzgar y condenar a los demás, por eso invitó a mirar de abajo hacia arriba, desde sus pobrezas y debilidades hacia la dignidad.