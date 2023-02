Arzobispo de Xalapa llama a autoridades a garantizar servicios de salud

febrero 12, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong llamó a las autoridades de todos los niveles a garantizar la salud pública de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en cualquier rincón del estado.

Al inicio de la Eucaristía, desde de la Iglesia Catedral Metropolitana de Xalapa, la ofreció por los enfermos, así como médicos, enfermeras, además de los trabajadores más sencillos que laboran en hospitales, que todos los días hacen presencia del amor y consuelo de Dios.

“Pedimos también por aquellos enfermos para que Dios los fortalezca con su espíritu, con su consuelo. También pedimos por todas las autoridades, por los responsables de la Salud Pública, que todos los responsables de que llegue la salud pública, la prevención, el cuidado de enfermos”.

Pidió porque asuman su responsabilidad para favorecer que se pueda vivir una vida humana, digna, en la que todos se ayudan a compartir las situaciones alegres y difíciles.

NO SE DEBE VIVIR EN EL MÍNIMO

Por otra parte, Patrón Wong en su homilía advirtió que aquel que habla mal de alguien, quien desprecia o humilla al otro, también comete un asesinato porque atenta contra la vida y la honra de las personas.

Además, reveló que no se puede vivir en el minimo de la ley de Dios, sino en plenitud, pues aclaró que no solo no se debe matar, como algunos confiensan.

“Bueno, yo no mato a nadie’, ‘no robo a nadie’ como que no tengo ningún pecado y nos quedamos en el mínimo que aparece en el Antiguo Testamento y no hemos escuchado a Jesús que nos dice, ‘no se trata del mínimo, se trata de la plenitud’.

Y agregó, “quien habla mal de alguien, quien desprecia a alguien, que lo humilla, también está “cometiendo un asesinato porque atenta contra la vida, la honra de la persona”.