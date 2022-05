Asaltan dos negocios al mes en colonia insegura de Xalapa

mayo 1, 2022

Juan David Castilla

En la colonia Progreso Macuiltépetl de esta ciudad de Xalapa ocurren al menos dos asaltos a negocios cada mes por la falta de alumbrado público.



Los pobladores y comerciantes de la avenida Nuevo León temen por su seguridad y han solicitado la intervención del ayuntamiento de Xalapa, sin obtener una respuesta favorable.



De acuerdo con Amanda Hernández, vecina de la zona, hay carencias en el alumbrado público desde el año pasado, por lo que han emitido varios oficios al gobierno municipal.



“Los jefes de manzana y entre los mismos vecinos hemos hecho varios oficios hacia el ayuntamiento de Xalapa para que nos arreglen este problema”, afirmó.



La arteria mencionada inicia desde la avenida Américas hasta la calle Tepic, donde hay privadas y predomina la oscuridad.



“Después de las seis de la tarde ya la gente ya ni sale, porque se ve muy oscuro. Lo malo es que en esta avenida que se llama Nuevo León hay varios negocios que tienen que cerrar temprano o poner sus rejas porque la oscuridad ha generado que varios de ellos sean asaltados. Al mes se han registrado al menos dos asaltos en los negocios”, agregó la mujer.



Por tal motivo, los vecinos continúan exigiendo a autoridades municipales que reparen las luminarias de la zona, pues hace un año las instalaron y solo funcionaron durante 15 días.



“Se descompusieron, no lo sé, pero funcionaron sólo 15 días. Son lámparas nuevas pero no sé de qué forma funcionan, que ya no sirven”, enfatizó la vecina.



LAS CIFRAS

En el primer trimestre de este año, se contabilizaron mil 267 robos a negocios en el estado de Veracruz: 783 con violencia y 484 sin violencia.



El Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022 revela que en el mismo periodo se registraron 662 robos a transeúnte en vía pública: 507 con violencia y 155 sin violencia.



Estos datos fueron recabados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con base en las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado (FGE).