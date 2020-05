Ascienden a 1,157 los casos de COVID-19 en Veracruz

mayo 10, 2020

Redacción/Xalapa. Dando seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 3 mil 881 casos, de los cuales 2 mil 96 resultaron negativos.

628 sospechosos de 68 municipios continúan en investigación: Veracruz 210, Coatzacoalcos 96, Poza Rica 60, Minatitlán 38, Boca del Río 23, Córdoba 15, Xalapa 12, Orizaba 10, La Antigua y Cosamaloapan 9, Tihuatlán y Tuxpan 8, Cosoleacaque y Medellín 7; Alvarado, Fortín y Nanchital 6; Coatzintla, Magdalena y Papantla 5; Agua Dulce, Isla, Martínez de la Torre y Pánuco 4; Carlos A. Carrillo, Las Choapas, Gutiérrez Zamora y Santiago Tuxtla 3.

Además de Acayucan, Cazones, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Nogales, Perote, Pueblo Viejo, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre y Yanga 2; Acajete, Acula, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Carrillo Puerto, Chicontepec, Coacoatzintla, Coatepec, Comapa, Cuichapa, Cuitláhuac, Espinal, Hueyapan, Ixhuatlán de Madero, Jáltipan, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjal, Oluta, Paso del Macho, La Perla, Soconusco, Soledad de Doblado y Tezonapa 1.

El número de positivos es mil 157 en 90 demarcaciones: Veracruz 449, Coatzacoalcos 168, Poza Rica 85, Boca del Río 77, Minatitlán 36, Xalapa 23, Cosoleacaque 21, Córdoba 15; Alvarado, Orizaba y Tuxpan 14; Medellín 13, Papantla 12, Tierra Blanca 11, Fortín y San Andrés Tuxtla 10, Cosamaloapan 9; Martínez de la Torre, Misantla, Santiago Tuxtla y Tihuatlán 7; Acayucan, Coatzintla, Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán y Nanchital 6; Agua Dulce, Cerro Azul, Jáltipan y Perote 5; Amatlán de los Reyes, La Antigua, Ayahualulco, José Azueta y Tlacotalpan 4; Ángel R. Cabada, Cazones, Coatepec, Cuitláhuac y Mariano Escobedo 3.

Así como Chacaltianguis, Las Choapas, Coyutla, Jalacingo, Jamapa, Lerdo de Tejada, Maltrata, Oteapan, Puente Nacional, Río Blanco, Tamiahua, Tres Valles y Úrsulo Galván 2; Actopan, Álamo, Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Coscomatepec, Huayacocotla, Hueyapan, Isla, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Magdalena, Miahuatlán, Naranjos, Nogales, Oluta, Pajapan, Pánuco, Paso del Macho, Pueblo Viejo, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Rafael, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tantoyuca, Tezonapa, Tlalnelhuayocan, Totutla y Uxpanapa 1.

Hay registro de 120 defunciones en 42 municipios: Veracruz 33, Coatzacoalcos 20, Poza Rica 10, Boca del Río 5, Minatitlán 4, Martínez de la Torre y Medellín 3; Las Choapas, Cosoleacaque, Mariano Escobedo, Misantla, Nanchital, Tamiahua y Tierra Blanca 2; Acayucan, Agua Dulce, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Atzacan, Ayahualulco, Catemaco, Cazones, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Coatzintla, Emiliano Zapata, Fortín, Jáltipan, Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Nogales, Orizaba, Perote, San Andrés Tuxtla, Tezonapa, Tihuatlán, Tlacotalpan, Totutla y Xalapa 1.

Las autoridades sanitarias informan que los casos positivos de coronavirus confirmados entre este jueves y sábado, coinciden con los registrados el fin de semana del 29 de abril al 02 mayo, cuando muchas personas desatendieron las medidas y salieron a festejar el Día del Niño.

Para que esto no vuelva a ocurrir, te pedimos que, este domingo 10 de mayo, si vives lejos de tu madre, la felicites a través de una llamada o videollamada; si viven juntos muéstrale cuánto la amas protegiéndola: no realices fiestas, no salgas, ni provoques aglomeraciones pues ya nos encontramos en momentos críticos. Esta celebración y regalos pueden esperar para el 10 de julio.

A los comercios no esenciales les exhortamos a apegarse a las recomendaciones sanitarias y ofrecer servicio a domicilio a fin de que el impacto económico resulte menor.

El llamado enfático es a los municipios de Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos; además de los municipios conurbados: Tihuatlán, Coatzintla y Papantla, en la zona norte; La Antigua, Medellín y Alvarado, en el centro; Coatepec, Banderilla y Emiliano Zapata, en la región Capital; y Cosoleacaque, Minatitlán y Nanchital, en el sur.

Recuerda siempre estar actualizado con la información oficial consultando la página web coronavirus.veracruz.gob.mx o llamar al número gratuito 800 012 34 56, donde especialistas te orientarán con respecto a los síntomas y acciones pertinentes, además de ofrecerte asistencia psicológica.