Asegura gobernador que no hay incremento en los insumos del transporte público, no corresponde aumento a pasaje

junio 15, 2022

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- A pesar del llamado que han hecho transportistas en el estado de Veracruz para que se autorice el incremento a la tarifa del servicio urbano por el constante aumento en los insumos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue tajante y afirmó que no ha habido incremento al diesel y a la gasolina, por lo que no corresponde un aumento al pasaje. En la conferencia de prensa, cuestionado en torno a la demanda de propietarios de unidades del transporte público de pasajeros para que se lleve a cabo una revisión en las tarifas, descartó esta posibilidad.



Hay que recordar que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública afirmó que no se permitiría un incremento, en tanto no hubiera un compromiso de los transportistas de mejorar su servicio.

También los transportistas, apenas el martes dieron a conocer que es necesario el aumento por los altos costos en sus insumos, no solo de gasolina o diesel, si no llantas y refacciones, además de que no sería posible mejorar unidades sin el mismo.



A pregunta expresa el gobernador respondió “recuerden que no ha habido incremento de diesel y gasolina, que es el principal insumo de transporte público concesionario, no ha habido incremento, no corresponde el aumento del pasaje”.