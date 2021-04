Asegura Gobernador que no infringe ley electoral al supervisar obras

abril 12, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. A decir del gobernador Cuitláhuac García Jiménez ni está haciendo promoción de su imagen ni entregando obra pública violentando la ley de veda electoral, lo que hace es cumplir con su obligación de transparentar las acciones de su gobierno.

En la conferencia de prensa de este lunes, el mandatario fue cuestionado en torno a los videos que se han subido a sus redes sociales en donde habla de obras y su supervisión, e insistió, que tiene la obligación de transparentar las acciones de Gobierno, pues no podría ocultar información de transparencia.

“La veda no me exenta la ley para o hacerlo en temas de transparencia” y aseveró que no ha entregado ninguna obra en el tiempo que llevan las campañas a diputados federales.

Dijo que lo que están haciendo es continuar con el historial de cumplimiento de las empresas con las especificaciones con las que se licitó o adjudicó esta obra, pues obra que no cumpla con los requisitos le crea un historial a la empresa que le va a impedir competir por obras en el futuro y que es esto lo que se ha inspeccionados en los últimos días.

DESCONOCE DESABASTO DE MEDICAMENTOS

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo Estatal dijo desconocer la información sobre el desabasto de medicamentos en hospitales de Veracruz, situación que habría generado la muerte de un menor de cuatro años en la Torre Pediátrica en el Puerto, por lo que solicitará información al director y subdirector del centro hospitalario.

“Voy a hablar con el director y subdirector para que den un informe de lo que pasó ahí; es importante que ellos den a conocer lo que sucedió, del desabasto no tenía noticia, pero es buen tiempo para informar sobre cómo vamos”.