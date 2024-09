Asegura oficial mayor de la SEV que se ha cubierto casi el 50 por ciento del adeudo del seguro institucional 

septiembre 4, 2024

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Son más de 700 millones de pesos los que están pendientes de pago por concepto de Seguro Institucional a pensionados y jubilados del sector educativo, reconoció la oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Ariadna Selene Aguilar Amaya.

La funcionaria estatal sostuvo que el adeudo que se tenía desde la administración de Javier Duarte de Ochoa, ascendía a mil millones de pesos, es decir, se ha pagado casi el 50 por ciento del total.

Asimismo, aseguró que en varias ocasiones se ha recibido a los integrantes de la Agrupación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE (AJUPIV) quienes cada jueves protestan en el centro de Xalapa exigiendo que se cumpla con el pago y designación de aseguradora.

“Cuando nosotros llegamos había un adeudo de más de mil 500 millones de pesos de los años anteriores, hemos estado haciendo abonos y pagos porque eso no nos tocaba a nosotros; sin embargo, había algunos maestros que incluso ya habían pasado el tiempo para poderlo cobrar y aquí es un tema de justicia social, no hay de que, si ya se te pasó o no se te pasó, todos tienen el mismo derecho”.

La Oficial Mayor dijo que se revisa expediente por expediente para asegurar que estén en regla, además que en el caso de los maestros y maestras que han fallecido, se tiene que esperar que salga el juicio testamentario para determinar los beneficiarios del seguro.

Además, Aguilar Amaya explicó que durante la pandemia se registró “un exceso de mortalidad” lo que ocasionó un bache del que la aseguradora no quiso hacerse cargo.