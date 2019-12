Aseguran campesinos que son 2 mmdp para Programa de Concurrencia

Yhadira Paredes/Xalapa. A pesar de lo dicho por el titular de la Sedarpa, Eduardo Cadena Cerón, la integrante del Movimiento Campesino Veracruzano “Plan de Ayala Siglo XXI”, Claudia Serapio aseguró que no son 179 millones de pesos los asignados a Veracruz para el Programa de Concurrencia, si no 2 mil millones que hasta el momento no se han pagado a los productores.

En entrevista, la líder de campesinos refirió que estos 2 mil millones fueron aprobados en el presupuesto federal del 2018 para que se asignaran en el ejercicio fiscal 2019, pero desconoce si se pagaron.

“Se presentaron los diferentes proyectos, hasta donde sabemos son 2 mil millones de pesos que fueron aprobados en el presupuesto 2018, y hasta donde tenemos entendido presentamos los proyectos en ventanilla y en la última reunión de trabajo ahí se informó que estaban en proceso de revisión dichos proyectos, nos han notificados que ya están las listas de autorizados y negados”.

Claudia Serapio lamentó que el proceso está lento porque estos proyectos debieron haberse estipulado con una revisión y evaluación en los meses de junio o julio y ahora en diciembre se está notificando a los productores.

Finalmente, confió en lo dicho por el titular de Sedarpa en el sentido de que los recursos tendrán que ser pagados en estos de diciembre o hasta el mes de marzo con la revisión de facturas y proyectos.