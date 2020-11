Aseguran comerciantes del Parque Juárez la sanidad en los espacios

noviembre 8, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- En el Parque de Juárez están garantizadas las medidas de sanidad y protocolos, por lo que no es un foco de infección, aseveran los comerciantes del mismo, quienes hicieron un llamado a la población para que acudan y les ayude a reactivar la economía.

Además rechazaron que Yolanda Romero Rojas sea la líder de la Unión de Vendedores Fijos y Semifijos del Parque y de sus declaraciones.

Lo comerciantes aseguraron que están agradecidos con las autoridades al permitirles regresar a sus lugares de trabajo y poder contar con recursos para la sobrevivencia de las familias que estaban en crisis por esta pandemia.

Asimismo, sostuvo que las autoridades municipales les entregaron caretas, gel, termómetros digitales y asesora sobre las medidas sanitarias, además aseguraron que son responsables y conocen cuales son las indicaciones que se deben cumplir.

“Agradecemos a la ciudadanía su total apoyo al acatar las medidas sanitarias como es el uso de cubrebocas, la sana distancia y así poder mantener este espacio abierto”, dijo.

Mónica Bello Santiago refirió que han estado cuidando que exista el filtro a las entradas al parque del lado de Úrsulo Galván y Enríquez para aplicarles gel, tomarles temperatura y que no sea en grupos mayores de tres personas para protegerse todos.

“La idea es que ingresen, pero no se queden a consumir, sino que se puedan llevar las cosas. La ciudadanía ha respondido, pero no todos están enterados de que el parque puede ofrecerles esto porque como en realidad están las murallas no se dan cuenta que hay un corredor porque es esto lo que el municipio autorizó, así como el cabildo, que sea un corredor”.