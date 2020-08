Aseguran que pacientes con Cáncer reciben atención de calidad

agosto 27, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. A decir del secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, la emergencia sanitaria por el Covid-19, no ha sido impedimento para la atención de pacientes oncológicos en la entidad veracruzana, pues no se ha descuidado su tratamiento.

Lo que sí reconoció es que hay un faltante nacional e internacional de medicamentos utilizados para los tratamientos de pacientes con algún tipo de cáncer.

“Decirle a los familiares de pacientes con alguna enfermedad relacionada al cáncer que están recibiendo una atención especializada de primer nivel, rigurosa y profesional. En ningún momento los descuidaremos”.



Aclaró que la falta de estos medicamentos no pone en riesgo la vida de los pacientes, no obstante, la vigilancia médica para ellos será más rigurosa para evitar emergencias que no se puedan atender.

“Estén muy seguros que el Gobierno del Estado está trabajando por la salud de las y los veracruzanos, y en este momento por los pacientes con cáncer, no están solos”, garantizó.