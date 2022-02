Asesinan a colaborador de Alcaldesa de Sayula de Alemán

febrero 27, 2022

Juan David Castilla/Sayula.- La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, confirmó el asesinato de su secretario particular Gustavo Acosta, durante este domingo.

Los hechos ocurrieron este mediodía en el campo “Luis Echeverría Álvarez”, ubicado en el entronque carretero de la Transístmica y la 145, en dicho municipio localizado en la zona sur de Veracruz.

El funcionario municipal recibió un impacto de bala y posteriormente murió. Se trataba de un joven que era conocido en la zona porque también se desempeñaba como maquillista.

La Alcaldesa señaló que su colaborador había sido amenazado de muerte un día antes de que ocurriera este lamentable suceso.

Este domingo 27 de febrero, Tavo Acosta, como era conocido, se encontraba en el campo mencionado, donde existe un conflicto por la existencia de un proyecto federal para la construcción de una unidad deportiva, pero los comerciantes se niegan a abandonar el sitio y serían desalojados “de manera pacífica”.

“Estábamos en el desalojo de una manera pacífica, como pueden observar, no usamos la fuerza pública. Octavio Acosta se encargaba de platicar con las personas. El día de ayer (sábado) fue amenazado de muerte por el reportero Santos López Celdo, incluso, le hizo esta publicación donde decía que supuestamente lo estaba espiando. El día de ayer lo llamó, amenazándolo de muerte, diciéndole que él (reportero) pertenece a un grupo delictivo. Casi a los dos minutos de haber perdido la vida, él estaba aquí filmando”, expresó la edil.

La funcionaria pidió al gobierno estatal que sea detenido e investigado el comunicador por la presunta amenaza contra su subordinado.

Por su parte, el reportero del Diario del Istmo, Santos López Celdo, con una trayectoria informativa de 28 años, pidió el apoyo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) y del gobierno estatal y federal, pues asegura que la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas trata de inculparlo por el crimen de su secretario particular.

El comunicador recordó que hace unos días dio cobertura a un aviso de desalojo contra los vendedores del campo deportivo, donde fue acosado por empleados del ayuntamiento, quienes le tomaron fotografías y lo captaron en videos cuando hacía su trabajo.

“Lo cual evidencié y denuncié (en redes sociales), pidiendo la intervención inmediata de la Ceapp y anunciando que este lunes presentaría una denuncia contra ellos y contra quienes resulten responsables de este espionaje, de este acoso. Lamentablemente hoy uno de ellos fue asesinado en el campo deportivo, estando presente la alcaldesa, estando presentes sus escoltas, estando presente gente del ayuntamiento que sigue desalojando a los comerciantes de ese lugar”, expresó en un video que publicó en sus redes sociales.

El reportero lamentó que, después del crimen, la Alcaldesa realizara declaraciones temerarias e infundadas, culpándolo por el homicidio y acusándolo de tener vínculos con la delincuencia organizada.

“Lo cual niego categóricamente. Yo he sido reportero 28 años, aquí vivo en Sayula de Alemán, como muchos me dicen soy el reportero del pueblo, actúo en forma profesional, como hoy lo hice, después que me enteré de este homicidio, acudí al lugar, había mucha gente, no fui el primero, no fui el único, había mucha gente tomando fotos y videos”.

Santos López Celdo dijo temer por su vida y la de su familia, y responsabilizó a la Alcaldesa de cualquier atentado en su contra.

“Todos saben, en vox populi, como llegó Lorena al cargo, el miedo que le tiene la gente a contradecirle”, enfatizó.