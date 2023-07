Asesinato de Zoraya Zamora tendría que ver con disputa de plaza por grupos delincuenciales  

julio 26, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que el homicidio de Zayma Zoraya Zamora García, ocurrido la tarde del martes en Poza Rica por un grupo de hombres armados, tiene una sola línea de investigación, la que tiene que ver con el contexto de la disputa de plaza en la ciudad petrolera.

En la conferencia de hoy indicó que la activista social, empresaria y ex candidata a la alcaldía de Poza Rica por Unidad Ciudadana, tendría que ver con la disputa del llamado Grupo Los Tercios (Los Alamillas, Grupo de la Sierra y Grupo Sombra) contra el Cartel Jalisco Nuevo Generación.

Y es que, aseguró, ella habría pagado a manifestantes para que participaran en una manifestación y enfrentamiento con elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, ocurrida el pasado 13 de julio en aquel municipio.

Al respecto, el mandatario dijo “Ella fue la pagó, yo no sé si ella sabía lo que estaba haciendo, no sé, eso ya no lo puedo decir, pero sí sé que los que están detenidos confesaron que ella era quien les había pagado 250 y 300 pesos para la manifestación que se hizo, el enfrentamiento”.

En casi 40 minutos, el Gobernador aseveró que, en la zona norte, en el corredor que conforma Poza Rica, Tihuatlán, Papantla y parte del Totonacapan hay una disputa de la plaza y en esta lucha los grupos delincuenciales usan a bases sociales para movilizar y tratar de inmiscuirse en la política.

“Hay una disputa y hay gente que se está metiendo en temas electorales, sucede que esta disputa que viene con el Grupo de la Sierra del Totonacapan (…) Los tercios, unos los Alamilla, Gente de la Sierra, los mismos que se pelean El Espinal, y Grupo Sombra, pactan estos tres y buscan irse contra el Jalisco, cual es el negocio en Poza Rica, y es el Huachicol de Gas y Cobro de Piso, sacan cantidades enormes en eso andamos viendo”, dijo.