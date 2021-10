ASF observa el manejo de 24 mdp en la Cuenta Pública 2020

octubre 29, 2021

Isabel Ortega/El Demócrata. El gobierno de Veracruz fue observado por el manejo de 24 millones 611 mil pesos de la cuenta pública del 2020. El monto más alto corresponde a 14 millones que tendrá que aclarar o reintegrar la Secretaría de Seguridad Pública.

Según el informe la SSP, a cargo de Hugo Gutierrez Maldonado, pagó 14 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Armada de México para la compra de armamento y municiones, pero no los entregó a los elementos policiales para su uso.

El recurso era del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por lo que se podría requerir la devolución de los recursos federales.

De acuerdo con el documento, entregado a la Cámara de Diputados, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, tendrá que solventar o en todo caso regresar un millón 124 mil pesos.

Mientras que el Congreso del Estado de Veracruz, tiene pendiente por comprobar el uso y destino de dos millones 515 mil pesos.

Los municipios de Actopan, Boca del Río, Coatzacoalcos, Mixtla de Altamirano, Tezonapa, Veracruz y Xalapa, lograron solventar sus respectivas observaciones.

La Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz que recibió recursos del fondo de subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Universidades Tecnológicas y Politécnicas), acumula observaciones por un monto de seis millones 69 mil pesos.

La ASF le observó al Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto programable, conceptos no autorizados, recursos no entregados, pagos de remuneraciones indebidas o injustificadas lo que le generaron observaciones que aún no solventa.