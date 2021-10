ASF observó el manejo de recursos de la Sefiplan, no hay daño patrimonial

octubre 29, 2021

Isabel Ortega/El Demócrata. Xalapa, Ver.- La Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz fue observada por el manejo de los recursos públicos en el 2020, si bien no tienen observaciones financieras, se pidió mejorar los procesos administrativos en el gasto del presupuesto que remite la tesorería federal.

Las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció que el gobierno no realizó la previsión de recursos al fideicomiso de desastres naturales en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

Además, no se concilió la información financiera asignada en el concepto aprobado para el capítulo de servicios personales, con la información presentada en el formato de Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado que obliga a detallar la clasificación de Servicios Personales por Categoría, es decir, no se clarificó el pago de la nómina.

No realizó la previsión para el pago de Adeudos de Ejercicios Anteriores, en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, y no publicó los instrumentos jurídicos ni presentó en los informes periódicos de las obligaciones a corto plazo contraídas en el ejercicio fiscal 2020. No detalló el contrato de créditos del año pasado.

La Sefiplan incumplió con la información necesaria para la actualización de los tres indicadores del Sistema de Alertas, presentando diferencias con la información publicada en su Cuenta Pública 2020, y no solicitó la inscripción de manera oportuna de tres créditos simples a corto plazo ante el Registro Público Único.

Después de las observaciones, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave proporcionó la documentación certificada que atiende lo observado, por lo que dichas acciones fueron solventadas.