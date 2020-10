Así es el nuevo logo de Gmail, Calendar, Drive, Docs y Meet

octubre 7, 2020

México/FW. El día de hoy Google hizo oficial el lanzamiento de Google Workspace, una evolución de G Suite que integra sus mejores servicios de productividad en una misma plataforma, por lo que si quieres conocer las nuevas opciones de productividad que llegan a Workspace te invitamos a conocer los detalles desde este enlace.

Sin embargo, las novedades de Google Workspace también vienen acompañadas de cambios en todas estas aplicaciones y servicios, pues Gmail, Drive, Calendar, Docs y Meet también estrenan un nuevo logo que va más enfocado en la filosofía de Google, de hecho, no importa que no conozcas el logo de cada servicio, si lo ves sabrás inmediatamente que se trata de un servicio propiedad de Google, y eso es algo que será bueno para algunos y malo para otros, pues el logo de Gmail era uno de los más queridos por los usuarios.

Los cambios son necesarios cada cierto tiempo, y también traen consigo opiniones positivas y negativas. Google ya estaba trabajando en la nueva imagen de Gmail desde hace tiempo, pues según menciona Fast Company, Google estaba estudiando eliminar por completo la M de Gmail, o incluso dejar a un lado el tradicional y característico color rojo del logo, sin embargo, en un estudio realizado por la compañía descubrieron que los usuarios no estaban felices con estos cambios, por lo que decidieron no tomar demasiados riesgos, y mantener la M, pero cambiando elementos que a muchos no les va a gustar.

El rojo sigue siendo de cierta forma el color predominante en el nuevo logo de Gmail, pero ahora se suman los colores que forman parte de la identidad de la compañía como es el verde, azul y amarillo. De hecho, todos los rediseños llevan justamente estos colores, pero resaltando más uno dependiendo del servicio.

Por ejemplo, Google Calendar ahora es más minimalista, y el color predominante es el azul, mientras que en Google Meet el que predomina es el verde.

De todos los íconos que sufren cambios, el de Drive es el que menos se nota debido a que solo han agregado una pequeña parte roja al logo para ir en sintonía con la nueva identidad, sin embargo, el logo de Google Docs es el que más cambios ha sufrido, pues ahora integra un color amarillo predominante que hace referencia a Slides, mientras que el verde es a Sheets y el azul a Google Docs. De hecho, con este cambio parece que Google hará algo muy similar a lo que hizo Microsoft con Office, donde en una sola aplicación puedes usar Word, Excel o PowerPoint desde tu teléfono Android o iOS en lugar de tener cada una por separado.

Por otro lado, el cambio de Docs es el más extraño, porque no queda claro si ahora Docs, Sheets y Slides tendrán el mismo logo pero con diferente nombre, si habrá una sola aplicación que las junte, o si únicamente esta identidad fue para explicarle a los usuarios que en Workspace existe también la integración con Docs, Sheets y Slides.