Así es la nueva manera de bailar salsa… ¡con sana distancia!

julio 8, 2020

Tv notas. La nueva normalidad, a causa del Covid-19, ha alcanzado incluso la manera de divertirnos y para ello un botón; en redes sociales circula a un video que muestra la ingeniosa manera que una pareja encontró para seguir disfrutando del baile; sin tener que romper con la ‘sana distancia’.

En la grabación se puede ver a unos jóvenes bailando salsa en la calle, eso si con cubrebocas y ambos atados a lo que parece ser un elástico; esto les permite estar juntos sin tener que tocarse, por lo que no hay riesgo de contagio del Covid-19.

La pareja no sólo demostró que pese a la difícil situación que s vive en el mundo entero, el ánimo y las ganas por salir adelante no se acaban; sino que además dejó boquiabiertos a la gente que los veía al pasar y que no sólo admiraba su increíbles pasos de baile, también su ingenio.

No cabe duda que cuando se quiere, sólo bastan las ganas; ahora falta ver si esta nueva modalidad de baile es empleada en otros lugares.