Así respondió Danna Paola al saludo de Eleazar Gómez

Ciudad de México. La cantante mexicana Danna Paola respondió a los saludos de su compañero de reparto en “Atrévete a soñar”, Eleazar Gómez, en una entrevista concedida a medios.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la intérprete de Sodio mencionó que ella no voltea al pasado y está enfocada en su carrera.

“¡Qué bueno, me da mucho gusto!”, dijo la cantante cuando un reportero tocó el tema y, al cuestionarle si mantenía contacto con Gómez ella agregó “No… gracias, amigos, voy a mi vuelo, los quiero”.

Mas tarde, a la protagonista de Amy, la de la mochila azul se le preguntó sobre la relación que mantiene con el cantante Alex Hoyer, por lo que ella respondió de la siguiente manera:

“Ay amigos, de verdad!, o sea, move on, estamos en otros tiempos… yo no tengo por qué aclarar nada, ni explicar mi vida, tengo mucho trabajo, estoy muy feliz, estoy rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida y me deshice de muchas personas tóxicas justamente para evitarme estas preguntas”, dijo.